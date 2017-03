'Si estás decidida el camino se abre automáticamente'

TIJUANA, Baja California(GH)

Liliana Castellanos Mendiola es tijuanense, empresaria y la fundadora de Mujer Pyme, proyecto que ha beneficiado a más de 10 mil mujeres.



“Cuando una mujer está decidida, pese a cualquier circunstancia que pueda tener, el camino se le abre automáticamente”, afirmó.



Con más de 18 años en el mundo de la mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas, en 2000 inició su primera firma de Relaciones Públicas.



“He sido empresaria bastante activa, me he desarrollado mucho en los organismos empresariales tratando de impulsar el desarrollo de proyectos productivos, esto me llevó a descubrir el proyecto de Mujer Pyme”, comentó.



En 2012 organizó el evento Mujer Pyme para la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti).



“Lo que habían hecho eran cocteles de negocios, que era intercambio de tarjetas, pero llegas a tu casa con muchas tarjetas y ya no sabes ni de quién son”, dijo.



En la primera edición esperaban reunir a 400 mujeres, pero el evento superó sus expectativas, tuvieron mil 600 asistentes.



“Vimos que había mucha necesidad, descubrimos proyectos muy interesantes”, añadió,”y vimos que las mujeres cuando les ponías: ‘Mujer, esto es especial para ti’, entonces sí van, sí participan”.



Mujer Pyme se desvinculó de Sedeti para que su permanencia no dependiera de una administración municipal, y a la fecha se han realizado cinco ediciones.



Castellanos Mendiola aseguró que las mujeres tienen retos mucho más difíciles que los hombres.



“Las mujeres no dejan de ser mamás, hijas, y esposas, por ser empresarias. Están emprendiendo un negocio cargando con todos estos roles al mismo tiempo y eso lo hace mucho más difícil, esto también afecta mucho a la mortandad de sus proyectos”, refirió.



Junto a quienes han participado en Mujer Pyme, ella también ha crecido, personal y profesionalmente.



“Para mí, por supuesto que esto es una gran satisfacción y también es un gran crecimiento porque he aprendido increíblemente de cada una de ellas, de los proyectos que están haciendo, de las experiencias de vida de cada una de las emprendedoras”, manifestó.



El consejo para las mujeres, declaró, es nunca dejar de prepararse, de estudiar.



“Hay muchas carreras en donde predominan las mujeres, las mujeres estamos dominando de alguna manera y qué bueno que están participando cada vez más en los sectores productivos”, sostuvo.



Este año Mujer Pyme realizará capacitaciones mensuales, y en 2018 será el evento magno.