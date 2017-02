Exigen al Ayuntamiento concluir obras

ENSENADA, Baja California(GH)

Más de 100 habitantes de diversas colonias realizaron una concentración en el Palacio Municipal para exigir que se concluyan las obras que han quedado pendientes del Ramo 33.



Los líderes de colonia manifestaron que la mayoría de las comunidades afectadas tienen muchos años haciendo las peticiones a los diversos ayuntamientos y aunque en algunos fueron beneficiados, las obras no fueron ejecutadas, principalmente en el periodo 2015-2016 de Gilberto Hirata Chico como Presidente Municipal.



“La gran mayoría son obras de agua, drenaje, pavimentación y electrificación, estamos pidiendo que el recurso del Ramo 33 de este año se ejerza de manera transparente y oportuna”, manifestaron.



Por su parte, el Secretario General del 22 Ayuntamiento, Iván Alonso Barbosa Ochoa, informó que a través del Copladem se empezarán a recibir las obras que están pidiendo los ciudadanos, para que en un futuro se les de una contestación de acuerdo a lo que establece el manual del Ramo 33, sobre cuáles cumplen los requisitos y cuáles no.



“Estamos con la disposición de atender todas las peticiones y darle solución de acuerdo a las posibilidades del Ayuntamiento”, expresó.



Respecto a las obras inconclusas del Ramo 33 2015-2016, el Secretario General informó que ayer el Presidente Municipal, Marco Novelo, tuvo una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Social Federal para buscar una solución a lo que no se ejerció.



“El Alcalde está muy preocupado por darle solución al tema, sin embargo, está administración ejercerá en tiempo y forma el recurso que le compete en cuanto al Ramo 33”, afirmó.