Ciudadanos bachean sus calles

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la falta de eficacia en el programa “Primero los Baches” del Gobierno Municipal, cada vez hay más ciudadanos que han optado por tapar los hoyos de las calles donde viven.



El regidor Christian Vázquez López mencionó que recientemente la Dirección de Infraestructura realizó una presentación en la que se reveló que tan solo en las principales vialidades, sin contar las zonas habitaciones, hay 783 mil metros cuadrados de baches, de los cuales el Ayuntamiento únicamente ha tapado 13 mil 300 metros cuadrados.



“Hay muchos ciudadanos que ya están empezando a asumir este rol de satisfacer una necesidad que es de todos, el Ayuntamiento debe aprovechar y es parte del proyecto que estamos presentando como punto de acuerdo en la siguiente sesión, solicitar que la ciudadanía coopere porque es cierto que no hay recursos”, declaró.



El funcionario comentó que de acuerdo a datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), se conoce que el metro cuadrado de mezcla asfáltica tiene un costo aproximado de 90 pesos, sin embargo, algunos ciudadanos que bachean sus propias calles lo hacen con cemento, ya que es lo que está a su alcance.



“En otras administraciones se mencionó que habría sanciones por una interpretación de daño o modificación a la infraestructura vial, sin embargo la Directora de Infraestructura comentó que el actual Ayuntamiento felicita a quien lo haga porque no hay presupuesto y no tienen un panorama de cómo conseguirlo”, indicó.



Finalmente, el regidor mencionó que en las últimas semanas se han acercado seis ciudadanos interesados en reparar los baches de su colonia e incluso uno fue vinculado a un comité en una delegación.