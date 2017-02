Impulsa campaña Canaco para consumir productos en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) iniciará la campaña "Yo compro en Tijuana" para evitar la fuga de consumidores a Estados Unidos que al año representan más de 6 mil millones de dólares.



"Vamos a invitar a los grupos y a los comerciantes a que den ofertas atractivas para que la gente no cruce", manifestó el presidente del organismo, Gilberto Leyva Camacho.



Afirmó que la invitación que fue realizada a través de redes sociales para invitar a los tijuanenses a no cruzar el domingo pasado, no fue suficiente.



"Un día no es suficiente, porque no fueron el domingo pero el lunes pasaron el doble, tiene que haber un poquito más de consciencia ciudadana, hay que demostrar ese patriotismo que nos ha nacido últimamente", señaló.



El representante de los comerciantes indicó que una opción para promover el consumo local podría ser una tarjeta de descuentos.

"Queremos que consuman en Tijuana porque nos beneficia a todos, el comercio es una cadena productiva donde nos beneficiamos todos cuando se consume", afirmó.



La política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es correcta, dijo, porque existe una dinámica comercial que no nada más beneficia a México, sino a Estados Unidos.



"En estos momentos yo creo que es esencial demostrarle a nuestros vecinos que estamos fuertes, de que los mexicanos sabemos también contrarrestar una política, para mí, errónea", enfatizó.



Leyva Camacho detalló que en la Canaco Tijuana están afiliados alrededor de 2 mil 700 negocios.