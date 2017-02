Acuden haitianos para tramitar estancia en México

TIJUANA, Baja California(GH)

Este martes 200 migrantes extranjeros asistieron a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Tijuana, para solicitar su tarjeta de residentes temporales.



De origen haitiano en su mayoría, los migrantes llegaron por su propio pie a la institución y conforme fueron arribando, formaron una fila al exterior para ser ingresados en grupos menores de diez personas para recibir la información.



“Sabemos que algunos amigos fueron deportados a Haití y a nosotros solo nos queda buscar la manera de quedarnos en México, porque no queremos regresar a un lugar donde no tenemos oportunidades de una vida mejor”, expresó Osse Dieudonne.



El migrante haitiano, que actualmente reside en una cuartería en la Zona Norte, manifestó que la comunidad que actualmente se encuentra en Tijuana tiene la necesidad de laborar formalmente y residir dentro de la legalidad en nuestro País.



De acuerdo a información del INM, la cifra de solicitantes que acudieron este martes fue extraordinaria, porque apenas la semana anterior se registraban entre diez y quince migrantes.



Una de las vías que deben seguir los extranjeros es solicitar un formulario para obtener la residencia de manera legal por un lapso de doce meses, en los cuales podrán tener la oportunidad de laborar y establecerse en la ciudad sin ningún problema de índole migratoria.



Por otra parte, existen casos de migrantes que manifiestan ser desplazados por persecución política y son canalizados a la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, organismo que emite un permiso especial de estancia a los que se encuentran dentro de esta situación.



Menos afluencia

De tener a 45 extranjeros, el pastor Jerónimo Sánchez indicó que actualmente solo tienen a quince haitianos durmiendo en el templo Jesús es mi Roca ubicado en la Zona Centro.



En el mes de agosto fue cuando recibieron al primer grupo, entre los que se contaban con niños y mujeres embarazadas, mismos que fueron prioridad para ser presentados ante las autoridades de Estados Unidos.



“Sabemos de algunos que cruzaron hace quince días ya están de regreso en Haití. Eso ha creado incertidumbre y están buscando establecer su vida en la ciudad”, compartió.



La mitad de los haitianos que se refugian en su templo ha buscado obtener trabajos informales y temporales, aunque les es imposible lograr entrar a alguna empresa por la falta de documentación.



Indicó que los haitianos ya no tienen la intención de cruza hacia Estados Unidos, por el miedo que les genera ser deportados a su país.