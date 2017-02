Detectan primer caso local de zika

MEXICALI, Baja California(GH)

Se dio el primer caso de transmisión local de virus zika en el Estado de Baja California anunció Néstor Hernández Milán, jefe del departamento de Epidemiología del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud).



Se trata de una persona del género masculino originario del Municipio de Ensenada, residente de la colonia Cañitas, tiene la edad de 25 años, precisó Hernández que fue infectado por picadura de mosquito aedes aegypti.



El joven no tiene antecedentes de algún viaje a otra zona del país en el periodo de incubación de virus zika, comentó el especialista que desde su notificación se hicieron las acciones pertinentes para prevenir cualquier tipo de contagio subsecuente.



“No tenemos ningún tipo de brote y no tenemos más casos, es un caso único, y al momento que se tomaron las acciones se limitó totalmente el daño”, precisó el epidemiólogo Hernández.



“La casa del paciente tenía ciertos determinantes sociales, sobre todo asociados a la recolección de agua y la presencia de criaderos en el domicilio y alrededor como llantas”, precisó.



El paciente está asintomático y tuvo una óptima evolución, Hernández exhortó a la comunidad a que en caso de que perciba los síntomas del zika, acudan inmediatamente al médico.



Síntomas



Los síntomas del zika son fiebre, malestar general y exantema, lo cual es una erupción epidérmica en un tono rojo, al acudir con el médico es importante que mencione que tuvo contacto con un mosquito.



Recordó que el mosquito del tipo aedes aegypti es transmisor de dengue, chicungunya y zika, se reproduce en casa, a través de criaderos donde hay agua almacenada como trastes, macetas, llantas, entre otros.



“Hay que aplicar el ‘lava, tapa, voltea y tira’ para la eliminación de criaderos porque es una parte fundamental para la eliminación del vector”, agregó el funcionario de Isesalud.



La vigilancia epidemiológica de 6 mil ovitrampas en el Estado, arrojaron una disminución en la densidad poblacional del mosquito aedes aegypti, éstas son revisadas semana tras semana, detalló el médico.



Cuando alguien se contagia de zika no presenta los síntomas inmediatamente, precisó que el 80% de los casos pueden ser asintomáticos y no producen un mayor problema.



Colonias en riesgo



Durante el 2016 las colonias que más positividad dieron al mosquito en Mexicali fueron: Miraflores, División del Norte, Constitución, Josefa Ortiz de Domínguez, Carbajal, Esperanza, Baja California, Popular Centinela, Naranjos y Villa Verde.



En el Valle de Mexicali los ejidos de mayor prevalencia fueron en Guadalupe Victoria, Algodones, Lázaro Cárdenas, Cuervos y Tabasco.



En Ensenada hay mayor densidad en la colonia Peñitas donde se presentó el caso, Bellavista, Las Arboleras, Residencial Mediterráneo, Popular Valle Verde Primera Sección, Piedras Negras y las Lomitas.



En Tijuana predomina el mosquito en Lomas de Tijuana, El Florido Dos y Tres, Mariano Matamoros, La Morita, Praderas de la Meza, Terrazas de la Fresa, Durango, Hidalgo, Zona Urbana y Chilpancingo.



Antecedentes



“Sabemos que desde el 2015 no hemos tenido más brotes de dengue, en el 2016 se tuvieron 30 casos estudiados de zika, los cuales cuatro fueron confirmados, pero éstos fueron importados”, insistió.



En el 2016 también se estudiaron 40 casos de chicungunya y se confirmaron dos casos, mientras que de dengue se estudiaron 237 casos, de los cuales siete casos fueron positivos y se trataron de manera temprana.



“La enfermedad ha ido evolucionando de forma ascendente desde el Sur del País, únicamente esperábamos que llegara”, mencionó el especialista de Isesalud.



Hay que mencionar que según la Secretaría de Salud, en el mes de noviembre del 2016 se dio el primer caso comprobado de microcefalia en un bebé relacionado al contagio del virus zika durante su gestación.



El bebé murió a los días de haber nacido de forma prematura en el Estado de Oaxaca; la Secretaría de Salud, recomendó especial cuidado a las mujeres embarazadas para evitar complicaciones en la gestación del feto.