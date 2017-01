Cmic pide al gobierno revisar presupuestos de obras

ENSENADA, Baja California(GH)

Derivado de la depreciación del peso frente al dólar y el incremento del costo de los combustibles el Presidente de la Cámara Mexicana De La Industria de la Construcción (CMIC), Cesar Ramos García, exhortó a que sean revisados los presupuestos base de las obras que el gobierno de los tres niveles de gobierno licitara, para que se cuente con elementos que den certidumbre a la adjudicación de los contratos y la ejecución en tiempo y calidad de las obras a realizar

“La construcción de infraestructura es uno de los principales detonadores de la economía de los países, por lo que resulta de gran importancia promover la construcción de las obras que en nuestro país requiere para incrementar la productividad y el desarrollo económico”, expresó.



Por tal motivo, enfatizó que es necesario de contar con presupuestos reales que garanticen la correcta ejecución de los proyectos,

“La CMIC Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada trabajan conjuntamente lograr que nuestras autoridades revisen lo anterior, ya que es imprescindible que se tomen estas medidas, pues de no hacerlo, es posible que los recursos se acaben antes que se concluyan las obras”, advirtió.



Además, el líder empresarial mencionó con esto se prevería el no afectar la tributación de impuestos o responsabilidades implícitos en los contratos.



“En estos ajustes deberá ser prioritario lo concerniente en mano de obra, de no ser hacerse así, se quedara rezagada la clase trabajadora y originaria incumplimientos de los pagos de los impuestos y prestaciones de los trabajadores, Tales como IMSS, Infonavit, entre otros”, explicó.



Ramos García dijo que a efecto de garantizar el equilibrio económico de los contratos vigentes, piden que se reconozcan los incrementos en los costos de los insumos que se han dado en el último año, con la intención de no afectar la operación y liquidez de las empresas constructoras.