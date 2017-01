Postura del sector gasolinero de TIJ ante precio de combustible

TIJUANA, Baja California(GH)

El sector gasolinero fija su postura respecto al re abastecimiento de combustibles en las estaciones del Estado que llegaron a no contar con el producto en un 100 por ciento a raíz del bloqueo que ciudadanos mantuvieron en la Planta de almacenamiento y distribución de Pemex-Rosarito.



En Primer lugar, esta mañana de domingo comenzaron a salir las pipas para cumplir con el llenado de tanques de abastecimiento de las estaciones a fin de cumplir con la demanda de los ciudadanos, dependencias de emergencia y seguridad así como el transporte público en general que solicitan el producto.



Los expendedores y agrupaciones de gasolineros en Baja California pide calma y comprensión a los usuarios de las estaciones ya que el proceso es lento porque además cumple con niveles de seguridad en el trasiego del combustible.



Los gasolineros de la frontera reiteran que al igual que la población nos encontramos afectados por un precio con el que "no estamos de acuerdo" por lo que el malestar de la población la compartimos y mostramos esta inconformidad en mesas de trabajo donde exigimos:



Homologar los precios (como estábamos) con los precios en California, por razones de abasto y estratega al encontrarnos en Zona Fronteriza donde la ley de la oferta y la demanda se encuentra relacionada íntimamente con el precio en estaciones de San Diego y el Valle de Imperial. Sin embargo el fenómeno se extiende a lo largo de toda la franja.



De igual manera, aunque al grupo de expendedores no nos corresponde fijar el precio de las gasolinas; estamos unidos con nuestras comunidades desde el ámbito jurídico y para ello gestionamos también junto con otras agrupaciones serias en México replantear el precio venta del producto con autoridades hacendarias.



El Sector Gasolinero le reitera su respeto a la comunidad y a su derecho de compra de esta importante mercancía; no sin antes comunicarle que también como población los empresarios gasolineros continuaremos sirviendo de la mejor manera a nuestros clientes y público en general ofreciendo el combustible que dicho sea de paso sirve al desarrollo del estado y sus sectores.