Las calles continúan destrozadas

ENSENADA, Baja California(GH)

Hace unas semanas el 22 Ayuntamiento de Ensenada dio inicio al programa “Primero los Baches”, sin embargo, el regidor independiente, Cristian Vázquez González, señaló que las metas del programa no son claras.



El edil afirmó que solicitó la información de toda la estructura del programa de bacheo y rehabilitación de calles para conocer los objetivos medibles.



“Hay un problema que está pareciendo reiterativo de parte del Presidente Municipal, que es primero anunciar una intención antes de medir la proyección de la misma y eso nos compromete a todo el Ayuntamiento, a la gente se le dice que primero los baches, pero no exactamente cuáles y cuándo”, expresó.



De acuerdo al Gobierno Municipal, un total de 32 vialidades necesitan de reencarpetado total, no obstante, en la primera etapa se rehabilitarían 13 mil 300 metros cuadrados de vialidades en coordinación con las cámaras de la construcción.



“Se comenta que un porcentaje de este programa viene de los recursos de Fortalece, que puede ser a lo mucho el 5% del recurso bajado el año pasado que son 27 millones de pesos, los cuales se perdieron y no se sabe dónde están, como muchos recursos de la administración pasada”, declaró.



El regidor reconoció que la ciudadanía está bastante molesta porque no sabe cuándo van a pavimentar su calle y el desgasto de los vehículos cada vez es mayor debido a las pésimas condiciones en que se encuentran las vialidades.



“Se habla de una gestión de 127 millones de pesos que está el ejecutivo municipal, pero eso no alcanza para la problemática que existe, hay que realizar otras gestiones federales, hay que ser claros con la ciudadanía, esto no se va a solucionar en un mes o dos meses”, aclaró.