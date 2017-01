Gobernador pide diálogo a los manifestantes

TIJUANA, Baja California(GH)

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid rechazó los hechos de violencia ocurridos durante el intento de desalojo del plantón en las instalaciones de Pemex de Playas de Rosarito, pero expuso que su deber es velar por el bienestar general de la población.



“Entiendo el malestar que en estos momentos se manifiesta en todo el país, sin embargo no podemos permitir que se recurra a métodos violentos de inconformidad que atenten contra los derechos y la seguridad de todos”, indicó a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.



En estos momentos resulta prioritario restablecer el abasto de gasolina a la población y evitar mayores afectaciones de las que ya se han tenido hasta este día, añadió.



“Imaginen ustedes que padres o madres de familia no puedan llevar a sus hijos al médico, a sus escuelas o bien trasladarse a sus lugares de trabajo, que se paralicen los servicios de toda índole a la población, que se suspendan las actividades de los negocios, comercios y aeropuerto”, expuso.



“Analicen qué pasaría de presentarse un desastre natural y las autoridades de protección civil no contaran con combustible para atender llamados de rescate, poniendo en riesgo la vida de miles de personas; y, pregunto: ¿quién se hará responsable de esas consecuencias?”, señaló.



Por eso, añadió, nuevamente hago un llamado a la cordura, un llamado enérgico a las personas que participan en estas manifestaciones y los invito a que lo hagan respetando la ley y los derechos de terceros.



El diálogo es la mejor herramienta para lograr el entendimiento para la solución de las demandas, finalizó.