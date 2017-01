CCE reprueba alza de precios de gasolinas

TIJUANA, Baja California(GH)

El Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana reprobó el aumento a las gasolinas y rechazó los argumentos de las autoridades en el sentido que responden a precios internacionales.



En su posicionamiento sobre el tema hacen un llamado a las autoridades a la transparencia en el uso de los recursos públicos y a que se implementen medidas de austeridad.



Además las exhortan a la racionalidad del gasto en las áreas que son más excesivas y ofensivas a la sociedad como lo son bonos y liquidaciones discrecionales, aguinaldos superiores a los estipulados para trabajadores que no están en gobierno y dietas a ex presidentes.



“Por ello solicitamos reducir el financiamiento a partidos políticos, reducción del número de Diputados, Senadores, Regidores y la eliminación del acceso a una curul del Congreso por la vía plurinominal”, añade.



Además pide la disminución de salarios de la alta burocracia federal, estatal, municipal, ministros, jueces, y en general todo aquello que no respondan a la realidad económica y social que actualmente vivimos.



También sol icita la aplicación de la ley para evitar el cierre de carreteras que impidan el libre tránsito de personas y mercancías.



“Exigimos que el precio de las gasolinas se fije de acuerdo a lo que marca la Constitución Política de nuestro país, a través de nuestros legisladores y no sean la CRE, COFECE y la SHCP quienes lo determinen, ya que no podemos permitir que sean juez y parte de una acción que afecta a todos los sectores de la sociedad mexicana”, indica.