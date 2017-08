Disminuye lactancia materna en BC.

TIJUANA, Baja California(GH)

Hoy más que nunca resulta claro que la lactancia materna beneficia tanto a los niños como a sus propias madres, sin embargo su práctica exitosa depende de un esfuerzo colectivo, ya que las razones por las que una mujer no amamanta a su bebé son múltiples y requieren del apoyo desde los mismos miembros de la familia hasta los encargados de formular políticas. Estando en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en esta ocasión la casa encuestadora Imerk Opinion & Market Intelligence se enfocó en conocer el sentir de los ciudadanos con relación a la lactancia materna y su práctica.



Semana mundial de la lactancia materna

Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el objetivo de fomentar la lactancia materna, o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo; sin embargo es una celebración que el 79% de los bajacalifornianos no conoce, desconocimiento que se presenta incluso en el 77.9% de las mujeres y se incrementa a menor edad, siendo mayor en las personas de 18 a 25 años (88.7%).



De manera casi unánime (97.5%) los habitantes de Baja California consideran que es muy importante amamantar a los hijos, resultando interesante conocer que el 84.2% de las personas mayores de 18 años afirman haber sido amamantados por su madre, sobre un 10.3% que no lo fueron y un 5.5% que lo ignora, con relación a quienes no lo fueron su índice sube en Mexicali (13.3%) y en quienes hoy tienen de 18 a 25 años (15.7%).



El 71.7% de las personas coinciden en que las madres actuales prefieren alimentar a sus bebés con leche de fórmula comercial y sólo el 28.3% con leche materna, se percibe una mayor preferencia por esta última en Ensenada (35.8%), así como por parte de los hombres (34.5%) y los segmentos de 18 a 25 años / 46 a 65 años (31.3%). Sin embargo a diferencia de lo anterior, el 96.7% considera que la mejor opción para alimentar a los infantes es la leche materna, seguidos por el 2.8% que opina que la leche



Lactancia en lugares públicos.

A una amplia mayoría (89.8%) le resulta totalmente natural el ver que una madre amamante a un hijo en un lugar público, sin embargo para el 10.2% le resulta algo vergonzoso, subiendo lo último en Mexicali (12.5%), así como en los hombres (12.7%) y los jóvenes de 18 a 25 años (16.5%).



Es interesante ver que existe una opinion dividida con relación a la posibilidad de que por ley tuvieran que existir áreas especiales para alimentar a los bebes en lugares públicos y establecimientos comerciales con el objetivo de brindarle una mayor privacidad a las madres, mientras el 49.5% está a favor de ello y el 50.5% está en contra, se mantiene la tendencia por municipios, sin embargo la aceptación de esta posibilidad aumenta en las personas de 26 a 35 años (58.8%) y en aquellos que les resulta vergonzoso (60.7%), por género se mantiene la opinión dividida.



Sin embargo hay que resaltar que el 89.3% de las personas consideran que hacen faltas campañas en Baja California para fomentar la lactancia materna, sentir que es mayor en Mexicali (91.7%), así como en las mujeres (90.6%) y las personas de 26-35 años (96.3%).



Madres actuales y la lactancia.

De las mujeres que son madres, se identificó que el 74.1% alimentó a sus hijos con leche materna, el 19.5% con fórmula comercial y el 6.4% con ambas, el uso de fórmula es mayor en Tijuana (24.7%) y Ensenada (23.9%), así como entre las mamás que actualmente tienen de 18 a 25 años (24.7%).



Con relación al 25.9% que utilizó fórmula, las principales razones de su uso fueron que no tuvo leche/poca leche (31.5%) y por el trabajo (29.2%), seguidos por aquellas que lo hicieron por que el bebé la rechazó (15.7%), una enfermedad (15.7%), dolor (3.4%), para cuidar imagen física (2.2%) y por preferir la fórmula (2.2%).



Para concluir, vale la pena señalar que a pesar de los esfuerzos que se han realizado para concientizar sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna, se identificó que existe una disminución de 10.1% entre aquellos adultos que fueron amamantados y el índice de las mujeres que siendo madres decidieron alimentar a sus hijos con leche materna.