Buscan beneficiar con renegociación del Tlcan la frontera

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California tiene la coordinación de los secretarios de Desarrollo Económico de la frontera y eso ayudará a que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) no sea centralista, declaró el secretario de Desarrollo Económico de Baja California, Carlo Bonfante Olache.



"Esto nos va a fortalecer mucho, que los esquemas y las pláticas que tengamos entre estados fronterizos nos venga a dar una postura de cómo equilibrar tanto los esfuerzos que están haciendo los que están cabildeando el tema de Estados Unidos, como nosotros al Centro del País", manifestó.



El funcionario estatal informó que en las próximas semanas los secretarios de Desarrollo Económico de la frontera de México se reunirán con sus homólogos de Estados Unidos.



"Nosotros entraremos a partir de este mes a negociaciones permanentes y continuas con el Gobierno de Estados Unidos, que también involucra al Gobierno de Canadá, y eso viene siendo la revisión completa de un tratado que si bien fue un tratado que data de muchos años, quizá salgamos fortalecidos dentro de esta revisión porque hay áreas de oportunidad que también tenemos que aprovechar", dijo.



Bonfante Olache indicó que no todo se puede ver negativo, sino simplemente ser muy puntuales en que áreas del esquema de productividad que no pueden poner en riesgo bajo ninguna revisión de tratado.



"Como puede ser impuestos arancelarios sobre ciertas áreas de producción, como puede ser la automotriz", agregó el secretario.