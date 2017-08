Consideran necesita Vía Rápida reparaciones

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente en Tijuana de la Cámara Mexicana de la Industria Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda, consideró pertinente que se realicen reparaciones en las Vías Rápidas de la ciudad, debido a fisuras y otros daños que registran las vialidades.



"He visto que hay detalles en la Vía Rápida y yo creo que es importante que se le dé mantenimiento", manifestó.



El encarpetado con concreto de las Vías Rápidas se dio a través del Programa Integral de Repavimentación (PIRE), con el cual se cubrieron más de 3 millones de metros cuadrados con un costo de mil 400 millones de pesos, refirió el líder de los constructores.



"En esas áreas que se reconstruyeron el Gobierno municipal gastaba cerca de 100 millones de pesos anuales en bacheo", agregó.



Las obras de concreto no requieren tanta inversión anual en bacheo, dijo, pero sí requieren inversión de mantenimiento que les permita estar en condiciones de funcionar.



"El concreto no es eterno, lo vemos inclusive en las obras de concreto de Estados Unidos, hay reparaciones nocturnas", indicó.



Romeo Sauceda afirmó que la necesidad de reparaciones está dentro de lo normal porque es una obra construida hace más de dos administraciones municipales.



"Es una obra que ya tiene entre nueve y siete años de vida, hay pequeñas reparaciones que se tendría que juntar, definitivamente", finalizó.