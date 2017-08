Analizan cancelar 27 permisos a 'amarillos'

TIJUANA, Baja California(GH)

Los choferes de taxis amarillos involucrados en agresiones no recibirán sanción alguna ya que el reglamento municipal no lo estipula, mientras que los permisionarios podrían perder la concesión.



La semana pasada la Dirección de Vialidad y Transporte anunció el procedimiento de cancelación de 27 concesiones de taxis amarillos, situación que inició a partir de los hechos violentos que han protagonizado en la Garita Internacional de San Ysidro.



“Desgraciadamente están establecidas sanciones para el permisionario pero no para el chofer o los gremios”, declaró Javier Salas Espinoza, titular de la dependencia.



Por esa razón, trabajan en una propuesta al reglamento para la Comisión de Transporte del Cabildo ya que consideran necesarias modificaciones, pues el trabajador del volante podrá cambiarse a otro gremio sin ningún problema.



Ya iniciaron con el proceso de notificación que consiste en avisarles de las pruebas de su participación en hechos delictivos, interrupción del servicio público, manifestaciones y del rechazo social en contra de ellos.



Los señalados tienen cinco días hábiles para presentar pruebas que consideren pertinentes, una vez esto, la Dirección da una opinión técnica que a su vez es remitida al secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz para informar a la Comisión del Transporte y si estos los consideran procedentes lo pasan a Cabildo.



Hasta el momento cuatro permisionarios se han presentado argumentado que no sabían que el chofer de su taxi estaba involucrado en hechos violentos y otros aseguran que fueron engañados por el gremio diciéndoles que tenían una suspensión, por lo que podían realizar ciertas acciones.



Pero es necesario que los dueños de los permisos presenten las pruebas para comprobar sus argumentos.



A pesar de estar bajo proceso de cancelación, los 27 taxis amarillos señalados podrán seguir brindando el servicio hasta que el Cabildo de Tijuana tome una decisión.



Bajo proceso de cancelación:

Número económico Nombre

TS 3154 Juan José Pérez Olivares

TS 5330 Rosario Ceballos Alvarado

TS 7371 Miguel Martínez Cardona

TS 3051 David Garate Sarabia

TS 1382 Rito Arce Zataráin

TS 3017 José Luis Ceballos

TS 5597 Roberto Gómez Guerrero

TS 3267 Cecilia Argüello Padilla

TS 0065 Óscar Sánchez Valencia

TS 0018 Salvador Alejandre García

TS 3038 Josefina González Morales

TS 1185 Bonifacio Briseño Sánchez

TS 3188 Guadalupe Rosales

TS 2746 Veneranda Rivera

TS 3182 Ma. Guadalupe Valenzuela

TL 4936 Ma. Del Rosario Jabalera

TS 3140 Samuel Montoya Medina

TL 4700 Felipe Ramírez Castro

TL 6099 Bertha Tirado Lizárraga

TS 2427 Juan López Muñoz

TS 3118 Ana María Echeverría

TS 4886 Silvia Peña Fausto

TS 3185 Ma. Silvia Inda Velázquez

TS 3082 Leonides Rivera

TS 3172 Ma. De Jesús Villa

TS 1451 Linda Mariela Martínez

TS 1627 Ma. Concepción Rivera