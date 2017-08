Desean que ciclistas y automovilistas compartan espacios

TIJUANA, Baja California(GH)

La Alianza por un Ciclismo y una Ciudad más Humana y el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) desarrollarán el Plan Integral de Movilidad Activa Sustentable (Pimus).



“Abarca todo el medio de movilidad porque nosotros sostenemos que no estamos pelados con los autos”, manifestó el representante de la alianza, Daniel Gómez Patiño.



Explicó que la base de una buena movilidad es la de compartir espacios, no dividir con proyectos que separen a los automovilistas de los ciclistas.



“La infraestructura no es la mejor solución, no es repartir espacios, es compartir, y nosotros lo que estamos estudiando es precisamente: Si sabes compartir, dale su espacio al ciclista y no necesitas ciclovías”, apuntó.



El ciclista interactúa con peatones y con autos, dijo, y estos últimos son el gran reto, además de los proyectos que el Gobierno hace sin consultar a los involucrados.



“Estar sentado en un escritorio o estar consultado por Internet no te da vivir la ciudad”, subrayó.