'Jaqueline, un reflejo de víctimas de violencia'

TIJUANA, Baja California(GH)

Seríamos una sociedad en decadencia si llegáramos a acostumbrarnos a la violencia que se vive en Tijuana, en donde la niña Jaqueline Álvarez, de casi 2 años de edad, se debate entre la vida y la muerte debido a que por error recibió un impacto de bala cuando un hombre disparó a una mujer que se encontraba en un sobrerruedas de la Zona Este de la ciudad.



Así lo consideró el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, quien expresó que “en esa niña vemos el dolor de muchas otras personas que también son víctimas de la violencia”.



Por ello, lanzó un llamado a las autoridades y a la comunidad en general para que tengan conciencia en el tema de seguridad.

“Es muy necesario que tengamos las condiciones de seguridad y se tienen que seguir buscando los cauces para que cada vez mejores”, añadió, “la seguridad es una búsqueda de las propias autoridades y de la propia comunidad”.



Recomendó a los residentes de la ciudad cuidarse entre todos, y no exponerse en lugares o ambientes difíciles.



Ciudadanía comprometida

“A mí me parece que en medio de la difícil situación que estamos viviendo de inseguridad, violencia y de drogadicción, la gente está comprometida con su ciudad. La gente quiere cambiar el rostro de Tijuana y hacerla una ciudad en donde se vive en paz”, añadió el arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana.



Asimismo, comentó que en la ciudad hay un sentido importante de solidaridad entre sus habitantes, pues donde hay necesidad, siempre hay algo que compartir un poco de dinero o comida, un poco de ropa.



Sin embargo, lamentó que al mismo tiempo que crece la ciudad lo mismo pasa con la violencia, por ello dijo que cada habitante debe contribuir para reducirla.



“Se requiere que pongamos las condiciones necesarias para que estas expresiones negativas no sigan creciendo al ritmo de la ciudad. Hago un llamado a la responsabilidad de todos para que no esperemos a que lo hagan otros. Todos tenemos que hacer algo en nuestra colonia, en nuestra familia”, finalizó Moreno Barrón.