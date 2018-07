'Ya está totalmente descompuesto', opina Osuna Jaime del PAN

TIJUANA, Baja California(GH)

En el PAN, el empleo en el gobierno se cambia por lealtades, declaró Héctor Osuna Jaime, quien fue alcalde de Tijuana por el blanquiazul, pero desde 2014 dejó el partido.



“Hay gente que no mueve un dedo porque desde el Gobierno del Estado lo puede correr, porque los amenazan, la oficial mayor amenaza panistas para que hagan o no hagan cosas en el partido”, sostuvo.



El blanquiazul está secuestrado por quienes lo llevaron al fracaso, aseguró, está desdibujado de la sociedad, y requiere gente fresca, pero también con autoridad moral.



“Ahora veo a todos corriendo como asustados, y ahora qué hacemos, yo no veo un gran futuro si no le dan una buena sacudida al partido, desde México, porque aquí localmente como que pelearse tres cuates por la dirigencia municipal no va a cambiar mucho las cosas”, afirmó.



Osuna Jaime refirió que en la candidatura del PAN por la Presidencia, Ricardo Anaya “agandalló todo”, comenzando con el control del partido.



“En el camino aplastó a mucha gente, pensó que no era necesario contar con el apoyo de la gente que era del PAN, se abocó más a buscar a la gente de otros partidos que iban en plena decadencia, como el PRD y Movimiento Ciudadano”, dijo.



Para el triunfo Andrés Manuel López Obrador, señaló, varias cosas se conjugaron, los 18 años haciendo campaña y que capitalizó el enojo de la ciudadanía sobre los gobiernos del PRI y el PAN.



“Ahorita hay una guerra interna intestina muy fuerte porque los que conforman el grupo de Anaya están tratando de quedarse con el partido, y los que se quedaron viendo cómo destruían el partido desde fuera del grupo de Anaya, están tratando de quitarlos para poder restablecer el partido”, agregó.



Él ve lejana la posibilidad de regresar a las filas de Acción Nacional tras casi cuatro años fuera.



“Estuve pensando seriamente, y lo sigo pensando, así como me salí del partido, cuando ya esté en el suelo y nada más allá puros pedacitos que recoger, el volverme a inscribir, pero no veo condiciones, ni siquiera para competir internamente”, manifestó.



Sobre 2019 reconoció que si bien hay una ola muy a favor de Morena, es de una persona, Andrés Manuel López Obrador, y no es una institución en Tijuana.