Viven con miedo residentes del fraccionamiento Las Delicias

TIJUANA, Baja California(GH)

Los habitantes de las privadas ubicadas en la calle Azul, en el fraccionamiento Las Delicias Segunda Sección, no pueden salir con tranquilidad a la calle por el temor a los hechos violentos.



El jueves, un joven de 12 años que se dedica a vender dulces con su abuelita en dicha calle resultó lesionado por una bala en el hombro tras un enfrentamiento armado entre integrantes de grupos de narcomenudistas.



El menor, identificado como Daniel, fue trasladado al hospital en un automóvil particular y fue reportado como estable y fuera de peligro.



Además, estudiantes y padres de familia que se encontraban en el acto académico de la Escuela Primaria Ignacio Aldama, localizada en la misma calle, vivieron momentos de pánico mientras transcurría el enfrentamiento.



Sin embargo, para los habitantes de la zona, los ataques armados se han convertido en algo cotidiano.



“Ya han pasado cosas así por aquí; de hecho, la semana pasada mataron a una persona aquí en la esquina, donde se pone el sobrerruedas”, comentó una mujer que se identificó únicamente como María.



Añadió que la lesión del menor, quien no estuvo relacionado con ningún hecho delictivo, fue muestra de la situación en la que se encuentra el fraccionamiento.



“El niño estaba vendiendo bolis con su abuelita, es vecino de aquí de la colonia; se llama Daniel y sin deberla ni temerla lo lastimaron”, añadió la mujer.



Daño colateral

El Subprocurador de Justicia en Zona Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza, apuntó que las primeras indagatorias señalan que las detonaciones fueron resultado de un enfrentamiento entre sujetos que arribaron a un domicilio utilizado como punto de venta de droga en el fraccionamiento.



“Fue en las inmediaciones, aproximadamente a 100 metros de distancia de donde se estaba llevando a cabo el evento; con las primeras investigaciones presumimos que pueda existir un punto de venta de narcomenudeo y, probablemente algún grupo o personas llegaron a algún inmueble a tratar de ejecutar a alguna persona”, dijo.



Pese a que el ataque no fue en la institución, añadió, el hecho de que el enfrentamiento haya ocurrido cerca de una escuela preocupa a la Procuraduría General de Justicia del Estado.



“Un tema muy preocupante porque este evento que tuvimos en el fraccionamiento generó una alerta totalmente justificada ahí en la escuela, donde tenían su evento de día de graduación; las primeras investigaciones que se tienen es que, si bien generó una cuestión de alerta y preocupación bastante grave, no fue una agresión a la escuela”, explicó.



Hasta ayer, no se tenía conocimiento de otra persona lesionada, únicamente el menor de 12 años.



“No encontramos evidencia de que hayan lesionado a una persona de las que están relacionados, con excepción de la bala perdida que le da al menor”, aseguró el subprocurador.