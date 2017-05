Sufre SITT retraso por fibra óptica

TIJUANA, Baja California(GH)

La falta de la fibra óptica ha generado retrasos en la instalación del equipamiento del cobro electrónico del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).



El secretario general de la Ruta Troncal, Arturo Aguirre González, señaló que esto debió haber quedado finalizado en el pasado mes de febrero.



“Algunos camiones ya traen el sistema instalado (los rojos), aquí está sucediendo que la empresa encargada ha estado un poco lenta con el tema de poder conseguir algunas garantías para poder instalar todo el sistema”, declaró.



Hasta el momento 12 camiones rojos y 20 de verdes cuentan con el sistema mientras que de las 46 estaciones solamente en 12 ha sido instalado y en las dos terminales.



Según los reportes con los que cuentan para finales del mes de mayo serán instalados, sin embargo aseguró ser un tema urgente ya que no pueden cumplir con la garantía del trasbordo.



Afectando al cliente al no poder garantizar al 100% a los usuarios como adultos mayores, estudiantes y personas discapacitadas el cobro con descuento debido a que no existe el personal para verificar a cada pasajero, situación que se podría evitar con la tarjeta de prepago.



“Nos cuesta mucho, tenemos que estar al pendiente con los chóferes, tener mucha supervisión para que el chófer cumpla con su deber, afortunadamente el chófer no gana por comisión lo que nos permite que no haga una travesura”, manifestó.



Los actos vandálicos también han generado retrasos para que el SITT pueda funcionar al total de su capacidad, ya que algunos cables de la fibra óptica fueron robados y actualmente los daños representan 2.5 millones de pesos en perdidas.



Pidió a la ciudadanía reportar cualquier acto ya que esto genera un gasto no para el Ayuntamiento sino para el bolso de la población al ser instalaciones pagadas con sus impuestos.