Acampan para continuar con sus estudios

TIJUANA, Baja California(GH)

La madrugada del viernes María de Jesús Ortega López llegó a las instalaciones de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tijuana, para obtener una de las 300 fichas para la licenciatura de Enfermería.



Veinticuatro horas después otras 90 jóvenes se incorporaron a la fila, la mayoría en compañía de sus padres y familiares, con cobijas y casas de acampar para resguardarse este fin de semana del clima frío de la región.



“Siempre he querido ayudar a los demás, estudiando Enfermería podría lograrlo y sería la primera en titularme de esta carrera en mi familia”, expresó la joven de 18 años, que hacía fila en compañía de su madre.



La Escuela de Enfermería del IMSS en Tijuana forma parte de las siete escuelas con sistema escolarizado que tiene la institución en el país, fue fundada en 1968 y se encuentra incorporada a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).



Al ser una de las pocas escuelas que ofrece la modalidad de licenciatura con la oportunidad de egresar con una especialidad médica, la mayoría de las aspirantes confía en que la institución es la mejor opción para su formación académica.



“No encontré escuela mejor, por lo que siempre fue mi primera opción para estudiar la licenciatura”, manifestó Verónica Mercado, de 20 años.

Compartió que desea egresar con la especialidad en pediatría, ya que es el área que más llama su atención para desarrollarse profesionalmente al concluir su formación académica.



Por el prestigio que tiene esta escuela, no es la primera vez que algunas aspirantes acuden a solicitar su ficha para iniciar el proceso de selección, como es el caso de la joven Oddry Córdova Felipe.



“Es la segunda vez que solicito la ficha, no he encontrado una mejor escuela. Lo voy a intentar las veces que sean necesarias hasta que logre estudiar aquí”, puntualizó.