Renta de camiones para basura no debe crear especulaciones

TIJUANA, Baja California(GH)

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro debe informar explícitamente sobre el arrendamiento de camiones para no crear especulaciones al respecto, declaró el senador Ernesto Ruffo Appel.



"Particularmente el asunto de contratos, obra pública y concesiones, debe de haber una especie de vitrina porque repetidamente por falta de información caemos en especulaciones", dijo.



Lo anterior debido a las críticas que ha recibido la administración municipal por la renta al Grupo Turbofin de 40 camiones y 12 tractocamiones con un costo de 68 millones de pesos.



Debido a que a pesar en repetidas ocasiones fue solicitada dicha información a funcionarios municipales como a través de transparencia, se desconocía sobre el tema.



“Si la renta ya sucedió, la autoridad explícitamente e expresamente debe abrir toda la información al respecto porque la duda mata en el sentido de la confianza”, manifestó.



Respecto a la violencia, tema que en las últimas fechas ha registrado un repunte imperante, ya que desde que tomó posesión la actual administración municipal se han registrado más de 500 ejecuciones, consideró que el asunto no ha sido enfrentado con efectividad y los trabajos de coordinación entre los tres niveles de gobierno no están rindiendo resultados.



“Es claro que cuando se presenta una ausencia de efectividad del combate al crimen organizado pues este se desparrama y crece, y por eso han aumentado lamentablemente el número de homicidios y muertes, y esto continúa agravándose”, expresó.



La autoridad, aseguró, debe hacer un esfuerzo para controlar esta situación, ya que tanto el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, el munícipe Gastélum Buenrostro y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, tienen un enemigo en común que es el crimen organizado.