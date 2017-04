Alerta sobre el aumento de la contaminación en playas

TIJUANA, Baja California(GH)

La organización civil Kilómetro 1 (KM1) alertó que en el periodo de vacaciones es cuando aumenta la contaminación en las playas de Tijuana, pues la ciudadanía sigue arrojando basura y no cree en los problemas ambientales que puede causar, principalmente en los animales acuáticos.



Abraham García Álvarez, cofundador de KM1, recordó el caso de Holanda en donde se sustrajeron más de 20 kilos de bolsas de plástico del estómago del cadáver de una ballena.



O peor aún, mencionó el caso de la tortuga que se deformó porque un aro de plástico impidió que su caparazón creciera normalmente.





“Nuestra organización tiene el propósito fundamental de promover entre la comunidad la prohibición del uso de plástico a través de pláticas de educación ambiental y también realizamos jornadas de limpiezas en playas”, explicó García Álvarez.





Por ello, exhortó a los visitantes de las playas a no tirar en la arena tapas, botellas, popotes, bolsas, pañales, vasos, pues se vuelve basura mundial al atravesar a los mares y océanos que afecta a los ecosistemas marítimos.



“Y lo más triste: los animales lo confunden con sus alimentos”, lamentó el cofundador de KM1.



Finalmente, Abraham García Álvarez dijo que la solución para no usar plástico son tres sencillos hábitos: “rechazar o evitar comprar botellas de plástico, usar una bolsa de tela para ir al mandado y no usar popotes”.