Antorcha Magisterial exige pago de maestros

TIJUANA, Baja California(GH)

Integrantes de Antorcha Magisterial realizaron una manifestación afuera de las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE) para exigir el pago de los maestros, quienes de enero a la fecha no lo han recibido.



Vikilit Gema Ledezma, directora de la primaria Citlaltmina y vocera del movimiento, comentó que este pago se tenía pactado desde el miércoles pasado:



“El Sistema Educativo nos había dicho que nuestro pago saldría hoy, pero el miércoles nos informaron que no salía el pago. Por ese motivo venimos a exigir el pago a los maestros, como se nos había dicho”.



Gema Ledezma dijo que esta situación arruina los planes pendientes personales de los maestros, que son también padres de familia:



“Las consecuencias son muy graves, porque todos los maestros ya teníamos una fecha prevista para el pago, tenemos que pagar renta, muchos gastos que solventar… es algo inaceptable, es algo que nos tiene a los maestros muy molestos”.



Asimismo, dijo que este problema afecta a la salud mental de los maestros, quienes ante esta situación no han dejado de dar clases.



“La situación afecta a la educación de los niños. El maestro inconscientemente, manifiesta su estrés aunque da todo lo que más puede frente a sus alumnos, y día a día están ahí y no se detienen, pues ya hemos pasado por periodos más largos en los que no se nos pagan”.



Respecto a la postura de la SEE, la vocera de la manifestación dijo que Adrián Flores Ledesma dijo que en Tijuana se realizó el trámite correspondiente, sólo hace falta la respuesta de Mexicali.



“Si esta situación continúa nos veremos en la necesidad de que regresando de vacaciones vamos a venir a impartir clases afuera de la SEE a manera de manifestación con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia”, advirtió la integrante de Antorcha Magisterial.