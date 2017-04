Hombre se encuentra en huelga de hambre tras ser despedido

TIJUANA, Baja California(GH)

Rodrigo Salazar Hernández, quien se desempeñaba como custodio del Centro de Reinserción Social de La Mesa la semana pasada, se encuentra en huelga de hambre en las afueras del penal después de ser despedido.



Salazar Hernández se encadenó en una de las rejas de la penitenciaría desde el jueves y explicó que continuará con la misma hasta que no atiendan a sus peticiones; a su parecer, fue despedido de forma injustificada.



“Llevaba 22 años como custodio aquí en la peni y a penas el viernes me despidieron por no pasaron los exámenes psicológicos; solo me dijeron que firmara la renuncia pero no me dieron finiquito y por eso no firmé nada”.



El hombre explicó que en 2010 fue golpeado por alrededor de 120 reos y dicho episodio le dejó secuelas como estrés postraumático, depresión, ansiedad y problemas en las cervicales.



“He estado siendo tratado por el psicólogo desde el día que fui golpeado”.



Con la huelga de hambre, apuntó, espera que el gobierno del estado se haga cargo de su familia.



“Quiero medicamento de por vida y que se asegure el bienestar de mis hijos y de mi madre”.