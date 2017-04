Residentes de Rosarito exigen la colocación de concreto

ROSARITO, Baja California(GH)

Residentes de la calle Ébano ubicada en la Zona Centro de la ciudad, se reunieron para protestar y exigir la colocación de concreto y no asfalto, en las obras de rehabilitación que se realizan desde hace unas semanas en el lugar, argumentando que el arroyo que cruza por la calle arrasa con el pavimento al presentarse las lluvias.



Doris de Velázquez, residente del sitio, explicó que se han entregado varios oficios a las distintas dependencias de Gobierno tanto estatales como municipales, solicitando que la tubería de agua se cambie porque los problemas de fugas ante lo viejo de éstas son constantes y además la colocación de concreto hidráulico para la calle.



Narró que anteriormente la vía tenía adoquín, pero hace 3 años lo quitaron y colocaron asfalto, obra que no duró ya que las corrientes que se forman cuando llueve la devastaron en poco tiempo, y ahora pretenden volver a rehabilitarla de nueva cuenta con asfalto.



Agregó que la calle Ébano es una de las más transitadas de la zona y la única que no tiene concreto, por lo que externó su preocupación ya que al revestirla con asfalto en corto plazo tendrán de nuevo los mismos problemas y cuestionó el uso de recursos para obras que no dan solución a las demandas ciudadanas.



Expuso que son 31 familias las afectadas y adelantó que de no ser atendida su demanda, no permitirán que las obras avancen pues insistió, que de nada sirve gastar el poco dinero que hay en obras que literalmente, se van a la basura.