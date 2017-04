Hacen de Tijuana su nuevo hogar

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, migrantes procedentes de Haití ven a Tijuana como el lugar idóneo para residir, laborar y crecer económicamente, del mismo modo buscan extender con sus ganancias la ayuda a familiares directos.



El arribo masivo de refugiados haitianos a México comenzó a mediados de mayo de 2016, todos llegaron con la ilusión de dejar atrás las condiciones precarias que atraviesa su país tras el terremoto ocurrido en 2010 con magnitud de 7.0 grados y epicentro en la capital, Puerto Príncipe.



El destino principal para los migrantes era Estados Unidos, no obstante, las rigurosas políticas de migración de dicho país se convirtieron en negativa de asilo político y deportaciones hasta el lugar de origen; dando como resultado la perdida de dinero y tiempo que invirtieron al salir de Haití.



Recientemente haitianos y también personas originarias del continente africano han solicitado en México permiso de permanencia, asimismo, la tarea de los que han tramitado tal documento ante el Instituto Nacional de Migración (INM), es la de buscar empleo formal.



Amos Exantus, originario de Haití es mecánico y tras tocar infinidad de puertas obtuvo trabajo en un taller situado en la zona de la Mesa.



“Yo tengo mi esposa e hijos y trabajaré muy duro para ganar dinero y traerlos a Tijuana, una ciudad que me ha gustado mucho junto con toda su gente que me han tratado bien. Para llegar aquí gasté más de 3 mil 500 dólares y me di cuenta estoy mejor aquí y no tengo intención de ir a Estados Unidos”, detalló Exantus.



En su mayoría hombres son los que vigentemente se encuentran desempeñándose como albañiles,guardias de seguridad, meseros y comerciantes; por ideología cultural prefieren ser el sustento principal y que la esposa e hijos se mantengan en labores de hogar, ya sea en las viviendas de alquiler o en los albergues temporales.