Revisará Ayuntamiento concesiones a Altisa y otros transportistas

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno Municipal revisará las concesiones del transporte público entre ellas la empresa Altisa, debido a los constantes señalamientos de la ciudadanía.



El alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, señaló que la medida no es para “golpear” a alguna empresa en particular, sino una acción de respete hacia los tijuanenses.



“Todos tenemos que ordenarnos en base a la norma jurídica, aquel que no este en base a la norma jurídica tendrá que asumir su responsabilidad”, dijo.



Respecto a la manifestación del pasado miércoles, en donde chóferes de Autotransportes Tijuanenses solicitaban la destitución del director de Vialidad y Transporte, Javier Salas al asegurar que trabaja junto con Altisa para dañarlos.



Señaló que el grupo fue recibido por el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, asegurando que en ningún momento el tema de la destitución fue visto.



“La problemática del transporte no es una problemática que el gobierno ha generado, es el un conflicto de intereses entre los transportistas”, manifestó.



Ante tal situación la autoridad instalará una mesa de trabajo para buscar un punto de coincidencia en la que todos los involucrados en el tema salgan beneficiados pero especialmente la comunidad.



Sobre el retiro de las unidades y las licencias de manejo, consideró que esto se debe al no estar vigente deben de retirarlos al igual de los camiones si no están en orden.



Sin embargo revisará con la dependencia correspondiente la razón por las fueron retiradas.



En la presente administración han sido removidas cerca de 800 unidades del transporte público por diversas razones entre ellas el aumento no autorizado de la tarifa oficial.