Salen libres detenidos por robo de auto, señala SSPM

TIJUANA, Baja California(GH)

Casi el 100% de las personas detenidas por robo de vehiculo salen libres, situación que ha llevado a que se incremente la cifra en la ciudad, al igual que en los casos de portación de arma.



Lo anterior fue declarado por el director de la Policía y Tránsito, Luis Felipe Chan, quien señaló que al ser delitos que alcanzan ese beneficio pueden llevar sus procedimientos jurídicos en liberad, cometiendo en varias ocasiones el crimen.



“Hemos estado detenido gente que se dedica a cometer estos hechos pero a la vuelta de la esquina están afuera, entonces cree que ya salió y sigue en lo mismo, eso no ha generado que se incremente en el robo de vehículos”, dijo.



Ante tal situación, dijo es necesario que se amplíe el catalogo de delitos que ameriten prisión preventiva, agregó que con anterioridad el robo de vehículo los merecía ahora solamente si es violento.



De lo contrario continuarán en la misma situación, ya que el señalado podrá tener “mil caídas a la policía” pero no es un antecedente penal para ameritar privación preventiva. En la presente administración han detenido a 438 personas en posesión de vehículos robados y han recuperado mil 415 automóviles con reporte de robo.



“Son ladrones que se dedican a eso y a la vuelta de la esquina lo abandonan, les quitan la batería o los accesorios, y el vehículo aparece abandonado por eso tenemos un número importante de aseguramientos de carros abandonados con reporte de robo porque nada más es un robo de ocasión”, expresó.



Han logrado desarticular una banda de personas dedicada al robo de automóviles tipo jeep, no tienen conocimiento que exista otra operando en la ciudad.



En conferencia de prensa, el director informó sobre los resultados obtenidos de diciembre de 2016, a la marzo del 2017, entre los datos se encuentran, la detención de 25 homicidas, de los cuales 12 de ellos contaban con orden de aprehensión activa por este delito.



También han arrestado a 7 personas por ser presuntas responsables de cometer privaciones ilegales de la libertad; decomisado 18 kilogramos de drogas, y arrestado 585 personas en posesión de diversas estupefacientes.