Es hipertensión y la diabetes principal causa de muerte en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

, las cuales son intrínsecas al sobrepeso y obesidad, padecimiento que aqueja a la mayoría de los bajacalifornianos.Los habitantes del Estado mantienen un índice de sobrepeso y obesidad muy superior a la media nacional, pues el 71% carga con esos varios o muchos kilogramos de más que lo pudieran estar llevando a una muerte prematura.Óscar Pérez Rico, jefe de Prestaciones Médicas en el IMSS de Baja California, dijo queLa diabetes trajo una situación precaria al País, pues es la enfermedad que más cuesta al Sector Salud, el IMSS tiene arriba de los 140 mil pacientes diabéticos, cada uno de acuerdo a sus complicaciones conlleva un costo, que sumó 600 millones de pesos.Tan sólo el año pasado, dieron 340 mil consultas a diabéticos, lo cual costó 180 millones de pesos, sin contar el precio de los tratamientos adicionales; las hemodiálisis conllevan un agregado de 90 millones de pesos.“Para nosotros el tratar a esos 140 mil diabéticos, absorbe el 15% del recurso anual, es la enfermedad que se lleva más dinero y por mucho”, comentó el jefe de Prestaciones en el IMSS.Por otra parte la hipertensión es más numerosa, pues tratan a 280 mil pacientes hipertensos, sin embargo no es tan costoso como la diabetes, declaró el representante de la dependencia de salud.Las complicaciones de la hipertensión es la embolia y el infarto, desafortunadamente ni la diabetes, ni la hipertensión duele en sus estadios tempranos, por lo regular se atienden cuando avanzó la enfermedad.Una consulta externa puede llegar a los 670 pesos, la hospitalización 7 mil pesos, un día en cuidados intensivos cuesta arriba de 30 mil pesos, la hemodiálisis y quimioterapia tiene un costo de 7 mil pesos, declaró Pérez.“Para el IMSS hay una prevalencia altísima en sobrepeso y obesidad, estamos por arriba de la media que es de 68%, y eso es característico de los estados de la franja norte, lo cual es un factor de riesgo para estas enfermedades, esto aplica igual con los menores”, comentó.Agregó que hay un control en los diabéticos del 40%, el resto hace caso omiso a las recomendaciones como el cambio de hábitos de alimentación y ejercicio, y el acato a los tratamientos., actualmente hay una cobertura aceptable para niños, embarazadas y adultos mayores, declaró el doctor del IMSS.El porcentaje de población en condición de Seguridad Social está distribuido así: 52% Isesalud, 39% IMSS, 34.1% Seguro Popular, Issste 4.59%, Issstecali 3.9%, según datos del Gobierno del Estado.El total de enfermedades incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud es de 287, divididas en 6 conglomerados, que contienen 1,663 motivos de atención, según el Seguro Popular.El costo de la vacunación es de 60 millones de pesos anual, actualmente hay una cobertura aceptable para niños, embarazadas y adultos mayores, declaró el doctor del IMSS.Precisando que los que menos acuden al doctor son los jóvenes hombres, por eso su esperanza de vida es menor, llegando a los 74 años, mientras que las mujeres suelen vivir hasta los 78.9.Ana Laura Gómez Valenzuela, nutrióloga especialista en enfermedades renales, señaló que el 70% de los bajacalifornianos padecen sobrepeso y obesidad, principales factores para padecer estas enfermedades.Explicó que la alimentación de una persona para ser saludable debe de cumplir con ciertos requisitos, como ser variada, ya que cuando la dieta es muy monótona el cuerpo se aburre y tiende a abandonar el régimen de alimentación.En los grupos de alimentación que componen una dieta, se debe de incluir carbohidratos para la energía, proteínas para construir y reparar tejidos, la grasa para protección del organismo y formador de hormonas, vitaminas, fibra y agua.Todo debe estar en cada día pero en cantidades equilibradas, el 50% del plato debe estar conformado por verduras y frutas, otro tercio debe ser a carbohidratos como cereales y tubérculos y el otro tercio son las proteínas.Cuando un niño o un joven tiene malos hábitos alimenticios, muchas veces no se notan los cambios por la naturaleza de su metabolismo, pero todo lo que se come el día de hoy está directamente relacionado en como va a estar en un futuro.“Tarde o temprano el cuerpo va a cobrar la factura a eso que le hicimos con la alimentación, como el consumo de alimentos industrializados, empacados, embutidos, tienen muchos componentes químicos que son clasificados como una toxina”, dijo.Cuando las personas consumen estos alimentos, provocan una carga de trabajo a los riñones y al hígado, por lo que el deterioro es paulatino y se evidencia pasados los años, sobre todo en la tercera edad, declaró.Desde el nacimiento el cuerpo produce hormona del crecimiento, el cuerpo la necesita para el desarrollo de los huesos, lo que permite tener un metabolismo acelerado, precisó.Esta hormona se sigue generando hasta la edad de los 21 años, aproximadamente, a partir de ahí el cuerpo deja de producirla paulatinamente hasta los 30 años, es ahí que el metabolismo se vuelve más lento.Es algo que la gente no se da cuenta, por eso es que de repente se ven y ya engordaron sin haber comido más de lo que acostumbraban, a los 40 años viene otro bajón en el funcionamiento del metabolismo.“Eso lo venimos arrastrando genéticamente desde la época de las cavernas, debido a que conforme llegaba la madurez se guardaba más grasa para imponer respeto entre la tribu, genéticamente tenemos que embarnecer”, precisó.Comentó que el ejercicio es el mejor aliado para que se mantenga activo el metabolismo, pues se propicia una buena circulación y oxigenación de la sangre, obligando al cuerpo a que trabaje más pronto aunque no haya hormonas del crecimiento.La alimentación balanceada es importante.Dijo que el horario es importante, se debe de comer cada tres o cuatro horas, en una semana el cuerpo lo registra y sabe que puede quemar todas las calorías que quiera, por otra parte si son periodos prolongados se activa el gen ahorrador.El gen ahorrador se activa cuando no hay horarios de alimentación, por lo que cualquier cosa que se come, sin importar si es mucho o poco, se almacenará como grasa, ya que el cuerpo no sabe cuándo volverá a comer.La nutrióloga, comentó que la alimentación es determinante para evitar las enfermedades que más aquejan al Estado como la diabetes por el consumo de azúcar e hipertensión por el consumo de sal.Declaró que lo normal es el consumo de 3 gramos de sal, sin embargo en promedio se consumen de 6 a 8 gramos, violando las cantidades permitidas en un periodo de 24 horas.El comer de forma correcta retarda la aparición de estas enfermedades o no van a aparecer, pues la buena alimentación y el ejercicio dan un 90% de posibilidad de que no padezca diabetes o hipertensión.“La obesidad es una enfermedad endémica, por lo que es importante no dejarse engañar con remedios milagrosos, lo único es informarse y tener voluntad para elegir las mejores opciones”, concluyó.