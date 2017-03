Diulka acude a preescolar y se adapta poco a poco

TIJUANA, Baja California(GH)

Todas las mañanas, desde hace quince días, minutos antes de las 9:00 horas llega Diulka en compañía de su madre al Jardín de Niños Sindicato Alba Roja, ubicado en la Zona Centro.



La menor de origen haitiano es considerada la primera en ser inscrita formalmente a un plantel para continuar sus estudios en esta ciudad, donde sus padres planean establecerse, informó Aliria Camacho, directora de la escuela.



“Aquí atendemos a niños de otras nacionalidades, en especial de origen oriental que residen por la zona. La integración entre los niños no es un problema, aunque no entiendan el mismo idioma entre ellos se ayudan y se van familiarizando”, expresó la docente.



Diulka comparte aula con un menor oriental de nombre Lucas, que no entiende el idioma español y con ayuda de sus compañeritos se ha integrado poco a poco a la dinámica escolar.



El idioma no es una barrera para enseñarles a los niños aunque sí representa un reto para los docentes frente a grupo que deben emplear dinámicas específicas para integrar a todos los alumnos.



“Sí entiende el español, porque sus padres lo hablan y aquí entiende bien las indicaciones. Le falta seguridad para hablarlo fluidamente delante de los demás niños”, declaró Sara Mosqueda, maestra a cargo del grupo donde estudia la menor.



Manifestó que el reto al que se enfrentan principalmente es al investigar sobre las culturas a las que pertenecen los menores, para adecuar las dinámicas a lo que pueden o no hacer.



Añadió que se ha apoyado en la madre de la niña para conocer más detalles de su cultura, también para incorporar juegos y dinámicas que sean adecuadas para la menor.