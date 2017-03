Jornaleros de San Quintín protestan en Centro Cívico

MEXICALI, Baja California(GH)

Jornaleros de San Quintín denunciaron que siguen sin cumplirse los incrementos salariales, afiliaciones a salud y erradicación de los acosos sexuales y trabajo infantil, en la marcha que realizan hacia la Ciudad de México.



Encabezados por Fidel Sánchez Gabriel, presidente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, comenzaron una marcha caravana de protesta rumbo a la Ciudad de México cerca de 50 jornaleros en un camión.



Al grito de “cuando el pueblo se levante por pan libertad y tierra, caerán los poderosos desde la costa hasta la sierra” y “se ve, se siente, los jornaleros están presentes”, llegaron a Mexicali.



Desde el sábado partieron a bordo de un camión para llegar el 17 de marzo al centro del país para un mitin y paro nacional de jornaleros convocados en el monumento a la Revolución.



Sánchez Gabriel afirmó que los gobiernos federal y estatal no cumplieron con la aplicación del aumento salarial por categorización.



“Hasta el día de hoy a casi unos días que se cumpla dos años del paro laboral, no hemos visto un salario digno y justo, no hemos visto la afiliación al IMSS, falta la construcción del hospital del tercer nivel de especialidades…”.



“No se han ajustado los precios de productos que se demandan en el valle de San Quintín, no se ha respetado la minuta y acuerdo del 13 y 14 de mayo firmado en Ensenada, ni la minuta del 4 de junio del 2015”, puntualizó.



Señalan problemas laborales



Avelina Ramírez es una jornalera que desde hace 15 años labora en el valle de San Quintín en los surcos y dijo que ha observado cómo existe violencia laboral y bajos salarios.



Con 80 pesos diarios de ingreso por su trabajo, comentó que los mayordomos son prepotentes y los patrones groseros con los jornaleros.



“Hay niños trabajando y que no gana ni el sueldo mínimo, por ejemplo la recolección de una caja de fresas se paga en 16 pesos y a un niño por recoger hasta 6 cajas le pagan 10 pesos”, comentó.



Otras denuncias



Los jornaleros afirmaron que además se sumaron y llevan las pancartas de denuncia en contra de la reforma energética y los ‘gasolinazos’.



Así como en contra de la privatización del agua en Baja California.



Fidel Sánchez Gabriel explicó que desde el 2014 se le planteó al Estado la aplicación de una presa en la cuenca del arroyo de Santo Domingo, pero se optó por una planta desaladora en Bahía Falsa.



“El agua con esa planta nos costará 200 pesos mensuales que es muy elevado el precio para los jornaleros es incosteable para los salarios que tenemos”, dijo.



ACUERDOS



Firmados el 4 de junio del 2015



1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la región del Valle de San Quintín, las vigilancias e inspecciones que realice la STPS serán conjuntamente con una comisión que designe la Alianza.



2. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coadyuvará a vigilar el estricto cumplimiento de respeto de los derechos humanos y participando en el ámbito de sus atribuciones en el mejoramiento de sus condiciones de vida.



3. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con los productores agrícolas y jornaleros agrícolas, continuará con los procedimientos para otorgar las prestaciones de seguridad social.



4. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán en la difusión y aplicación de sus programas sociales y proyectos productivos.



5. Conforme a sus atribuciones, el Gobierno del Estado de Baja California, en coordinación con el Gobierno Municipal de Ensenada, proyectará y conducirá las políticas públicas estratégicas que tiendan al desarrollo principalmente educacional, de salud y de servicios públicos.



6. Se ratifican los acuerdos suscritos por las partes los días 13 y 14 de mayo del año en curso.



7. Se acuerda que en un máximo de 15 días hábiles se categorizarán y entrarán en vigor las empresas agrícolas de la zona en tres diferentes niveles, atendiendo a sus características y capacidad económica (tamaño, extensión territorial, producción, tecnología, número de empleados, esquemas de negocios, competencias, entre otros), para determinar el salario mínimo integrado diario base a pagar, retroactivo al 24 de mayo de 2015.



8. Una vez descontados los recursos aplicados por los Productores Agrícolas al pago de impuestos y de Prestaciones de Seguridad Social que quedará de la siguiente manera: Nivel de empresa “A”: 180 pesos, Nivel de empresa “B” 165 pesos, Nivel de empresa “C” 150 pesos.



9. Adicionalmente se pagará un bono de fin de año a cada trabajador equivalente a dos semanas de servicio, proporcional al tiempo trabajado, antes del 20 de diciembre de cada año.