Aumenta cacería en Baja California: SPA

MEXICALI, Baja California(GH)

En la última temporada de aprovechamiento cinegético en Baja California,Esto lo reveló Virginia Díaz Lerma, coordinadora de Vida Silvestre de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), precisó que la temporada cerró este 26 de febrero, por lo que está estrictamente prohibida cualquier tipo de caza en el estado.En el periodo 2016-2017, que comprende de agosto a febrero, se cazaron 76 mil 557 ejemplares, lo que significa 6 mil 231 más que los del ciclo pasado, detallan las estadísticas de la SPA, la mayoría se concentra en el Valle de Mexicali.La funcionaria comentó que hubo un alza en la expedición de licencias para el aprovechamiento cinegético (cacería), 385 cazadores compraron una licencia anual y 87 compraron una por tiempo indefinido, lo que se traduce en 349 mil 451 pesos.Para poder cazar deben de comprar cintillos que indican qué especie y cuántas se pueden cazar; en el mismo periodo se expidieron 880 cintillos, los más solicitados en Mexicali son paloma huilota y el faisán de collar.La mayoría de los cazadores son extranjeros, ya que en California no hay tanta densidad poblacional de faisán como en Mexicali, por eso es que se han concentrado en el Valle, comentó.“A pesar de que tenemos las mismas condiciones, los extranjeros cazadores del Valle Imperial vienen a Mexicali, porque en realidad no tienen hábitats para el faisán”, precisó la coordinadora.“Cerrada la temporada ya no se puede realizar la cacería, sería una falta a la ley, este cierre es para beneficiar los ciclos de reproducción y biológicos, además de cuidar su densidad poblacional”, precisó Díaz.Quien realice una actividad de cacería estará incumpliendo la ley, por lo que se haría acreedor a una multa de hasta 500 salarios mínimos, Díaz, exhortó a la población a denunciar esta actividad a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ).Finalmente dijo que la derrama directa por el aprovechamiento cinegético desembolsado en la SPA, es de 1 millón 341 mil 822 pesos, sin embargo hay que esperar a que los dueños de las 296 unidades de manejo ambiental reporten sus ingresos.