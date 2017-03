Sube hasta 50% el predial en TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar que la autoridad municipal continúa negando un aumento en el Predial, ciudadanos se han quejado porque al momento de pagarlo detectan un incremento que oscila entre 20 y 50% aun con el descuento por parte del Gobierno Municipal.



El tesorero municipal de Tijuana Ricardo Chavarría Morales explicó que el Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario (Comuci) contempla actualizaciones a la taza de valores relacionadas a la plusvalía que tienen las Zonas Homogéneas y por ende sufre un incremento el valor del terreno.



El impuesto se mantiene, añadió, pero por consecuencia trae un incremento en el pago de alrededor de 40%, dependiendo de la zona.



Como ejemplo, en una comparación de valores catastrales unitarios entre 2016 y 2017 se detectaron aumentos en Playas de Tijuana, sección Costa Hermosa, donde antes se pagaba mil 621.31 pesos y ahora 2 mil 432.00, un aumento de 50%.



En otras demarcaciones como La Mesa se pagaba mil 840.35 el año pasado y ahora 2 mil 761 pesos, significando un incremento de 33.34%.



En el caso de la colonia 20 de Noviembre, el pago pasó de mil 676.08 pesos a 2 mil 424.00, con un aumento del 30.85%, mientras que en la zona El Rubí Norte, el alza fue de mil 259.80 a 1890 pesos, un incremento del 50%.



Con relación de la colonia Obrera Primera sección el incremento entre 2016 y 2017 fue de mil 40.71 a mil 561 pesos, que representa 49%.



Lo recaudado



En el presente año, el Ayuntamiento de Tijuana ha recabado más de 250 millones de pesos de 176 mil cuentas que han realizado, cantidad considerada buena ya que a pesar de que el recinto oficial ha estado parcialmente cerrado por el plantón que realizan inconformes ha habido respuesta de la ciudadanía.



Durante el presente mes hay un estímulo fiscal de 6%, pero al finalizar marzo advirtió que implementarán una fuerte campaña en cuanto al cobro del predial para que las personas acudan a pagar, ya que en abril se aplica la tabla de valores 2017 en donde no hay descuentos.

“Tendríamos que requerir y notificar a los contribuyentes para que se acerquen a pagar, aunado a esto viene un cargo por el concepto de notificación que es de 600 pesos”, dijo.



El dinero recabado del predial es para pagar los servicios de recolección de basura, bacheo y alumbrado público por lo que la administración se enfocará en la adquisición o arrendamiento de vehículos para la basura y en la rehabilitación de calles.



Sin detalles



El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Manuel Francisco Rodríguez Monárrez señaló que la Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario hizo el estudio sobre cuánto vale el predio de manera comercial, sin embargo no fue contemplada la calidad ni la cantidad de los servicios que se brindan en las diferentes zonas de la ciudad.



Aseguró que el Consejo realizó el estudio correctamente, pero la segunda parte del mismo no se hizo por los tiempos de transición de gobiernos.



“La tenían que hacer los analistas de Tesorería del Municipio, el tesorero anterior recibió la instrucción de dejarles aprobados en el Cabildo los impactos al predial”, explicó.



El funcionario afirmó que a través de más de mil boletas del pago del Predial pudo constatar que el aumento es más de 39%, cantidad que maneja la administración, fluctuando entre 60 y 70%.



Indicó que el Alcalde tiene la facultad para emitir un decreto que extienda los cobros de enero a marzo para todo el año, para que la población no pague aumentos a partir de abril.



Asimismo que se habrá en la Comisión de Hacienda la discusión de cómo está elaborado el Presupuesto de Ingreso, y solicitar a Tesorería concluya la segunda parte del estudio para que en el 2018 lleguen valores catastrales reales.}





Colonia Incremento

Playas de Tijuana,

sección Costa Hermosa 50%

Granjas familiares

La Esperanza 50%

Francisco Villa 50%

El Rubí Norte 50%

Infonavit

Lomas del Porvenir 49%

Jibarito II 49%

Aguaje de La Tuna 49%

Obrera 49%

Zona Norte 46%