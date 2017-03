Traen Kong a México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sonriente, carismático, afable con los fans y hasta sorprendido por el recibimiento, Tom Hiddleston conquistó la alfombra roja de la premier de la cinta "Kong: La Isla Calavera" que se estrena este 10 de marzo.



"¡Queremos a Tom!" y "¡Tom, Tom!" gritaban los cientos de personas (más de 500, según seguridad del lugar) que se reunieron en un centro comercial, al Sur de la Ciudad.



El británico pasó casi dos horas firmando autógrafos, tomándose selfies, habló en español y hasta se puso un sombrero de mariachi que le dieron, lo cual fue celebrado con gritos por la gente.



"No puedo recordar que me hayan recibido tan calurosamente en algún otro lado. Se siente una hermosa atmósfera. Todo el mundo está tan emocionado, amable y positivo", dijo en entrevista.



Aseguró ser fan del guacamole, no solo por su sabor, sino porque es su palabra favorita en español.



"El mole también es delicioso. La vez pasada que estuve aquí comí pizza con aguacate, un poco picante. Estuvo delicioso", expresó combinado inglés y español.



"Ahora no he visto ningún mariachi, la última vez fue cuando estaba con Guillermo del Toro (trabajó con él en ‘La cumbre escarlata’) y era él el que estaba cantando".



El intérprete de Loki, en “Thor”, firmó fotografías, pósters, libros, películas y figuras de plástico.