Continúa confirmación de inscripciones de educación básica

TIJUANA, Baja California(GH)

A fin de garantizar que en Baja California las niñas y niños en edad de cursar educación básica tengan la oportunidad de estudiar, el Sistema Educativo Estatal continúa confirmando la inscripción de los alumnos que ingresarán a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria el ciclo escolar 2017-2018.



A este respecto el delegado del SEE en Tijuana, Adrián Flores Ledesma, recordó a los padres de familia que para concluir el proceso de inscripción de sus hijos, deberán acudir a más tardar el 15 de febrero del presente año con la carta de notificación emitida por la dependencia, a las escuelas asignadas durante el Proceso de registro por Internet.



Flores Ledesma informó que en caso de no acudir a confirmar durante este periodo el espacio otorgado, el nivel educativo (preescolar, primaria o secundaria) podrá reasignar el lugar a otro aspirante.



Para facilitar el trámite, los padres o tutores tienen a su disposición la página www.educacionbc.edu.mx, en dónde pueden conocer vía Internet el estatus de la inscripción de los menores e imprimir la carta de notificación.



Los cambios en escuelas públicas podrán realizarse por ese medio o en el módulo de atención para aclaraciones ubicado en el Centro de Formación Ciudadana, con domicilio en calle Perimetral No. 7125 de la 3ra. Etapa del Río, entre Blvd. Cochimies y Paseo del Río.



Cabe recordar que aquellas personas que deseen inscribir a sus hijos en una escuela particular, podrán solicitar su registro del 01 al 15 de febrero de 2017 directamente en el plantel de su elección.



Mayores informes por medio de las redes sociales del SEE o a través de los teléfonos 01(800) 788-73-22, 973- 4415 de Preescolar, 973-4406 de Primaria y 973-4483 de Secundaria.