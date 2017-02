Preocupan conflictos entre comerciantes ambulantes

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que un video en el que dos vendedoras ambulantes se pelean en la calle primera se hiciera viral en redes sociales, la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada, confirmó que los conflictos entre comerciantes ambulantes se han ido agravando por la falta de regulación del Gobierno Municipal.



El video dura 34 segundos y muestra a una mujer que está cargando artesanías para vender en la zona turística, la cual empieza a discutir en lengua indígena con otra vendedora y posteriormente empiezan una riña.



El hecho ha causado indignación en redes sociales debido a que el hombre que las grabó no intentó separarlas, y por el contrario, las incitó a continuar con la pelea, incluso se ve como una niña trata de intervenir y el hombre le pide que se quite para que el conflicto continúe.



El Presidente de la Asociación de Comerciantes del Ramo Turístico en Ensenada (Acorte), Amador Arteaga Sahagún, comentó que el conflicto se suscitó el sábado cerca de su tienda de curiosidades y cuando se dio cuenta lo que estaba ocurriendo en la banqueta rápidamente se acercó para separarlas.



“El problema fue debido a que una señora golpeó a la hija de la otra señora porque la pequeña había vendido algo de un dólar y la señora alegaba que era su venta, entonces la mamá de la niña se enojó mucho, le reclamó y así empezó el conflicto, es increíble hasta dónde hemos llegado”, declaró.



Señaló que hay una gran cantidad de comerciantes mixtecos que únicamente tienen una cajita con algunos artículos para pretender que son vendedores pero en realidad piden dinero a los turistas.



“Son personas que no tienen permiso en la zona, nosotros los tendemos identificados como que se dedican a la mendicidad, pero muchas veces traen cositas para disfrazar el pedir con vender algún producto de un dólar”, detalló.



Por su parte, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rafael Chávez Montaño, reconoció que los conflictos en la zona han sido constantes, debido a que hay una gran cantidad de vendedores que no cuentan con permiso.



“Hay conflictos debido a que no hay una definición del ambulantaje, mientras unos usan carritos, otros andan a pie y han llegado a tener enfrentamientos verbales y luego físicos, debido a que algunos se posesionan de algunos lugares y no quieren que los demás comerciantes estén ahí”, explicó.



