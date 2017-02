New York Magazine destaca a TIJ como destino de interés

TIJUANA, Baja California(GH)

Medios internacionales siguen mostrando gran interés por Baja California y sus destinos, por lo que el Gobierno del Estado encabezado por el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE), informó que la ciudad de Tijuana se ha situado nuevamente como punto de interés en el mundo, según la publicación “Scope out art along the border in Tijuana”, escrita en la revista norteamericana New York Magazine , por Maya Kroth.El titular de la SECTURE, Óscar Escobedo Carignan, expresó que la presente Administración estatal se ha enfocado en reforzar su promoción en el extranjero, y periodistas especializados en el rubro del turismo han mostrado gran interés por generar contenido sobre los parajes en la entidad.“Es una situación bastante positiva; afortunadamente en los últimos meses se ha multiplicado de manera considerable con publicaciones en diarios y revistas de talla mundial, hasta conseguir incluso la producción de un programa televisivo sobre el Valle de Guadalupe. Naturalmente la voz se corre entre el gremio periodístico y es así que hemos recibido a medios de otros países. Es a través de su experiencia que estamos logrando llegar a nuevos mercados”, indicó el funcionario estatal.Puntualizó que gracias a las observaciones de la escritora acerca de la ciudad, las personas alrededor del mundo tendrán una visión moderna sobre el contexto social y cultural de Tijuana, contrario a lo que normalmente se especula que sucede en esta frontera, debido a que el artículo hace hincapié en la creciente industria de la cerveza artesanal y la cocina de autor, así como de la escena de los artistas urbanos.Escobedo Carignan refirió que de acuerdo a Maya Kroth, los espacios y locales de mayor antigüedad en la avenida Revolución de Tijuana, se han convertido en sitios de moda e interés gracias a la visión de diferentes emprendedores, para dar un sentido de modernidad con hoteles, restaurantes y bares alrededor del Centro y Zona Río.Abundó en que la nota hace referencia a los colectivos binacionales como ‘Estación Federal’, establecidos entre empresarios y artesanos jóvenes que se han dedicado a unir y fomentar el turismo binacional, a través de espacios en los cuales el visitante pueda desfrutar de una experiencia diferente a lo que se conocía anteriormente en el contexto social de la ciudad.“Una mirada al arte por la frontera de Tijuana”, destaca la variada oferta culinaria con que cuenta la ciudad, desde la cocina de autor y Baja-Med en restaurantes como ‘Misión 19’ y ‘Verde y crema’, hasta el estilo urbano de lugares como ‘Telefónica Gastro Park’ y ‘Club Tengo hambre’, un colectivo móvil dedicado a ofrecer los platillos característicos del Estado en diferentes puntos de la región, de acuerdo a una agenda que requiere de reserva anticipada.De igual manera, el funcionario estatal dijo que la publicación destaca el cambio de panorama que presenta Tijuana en cuanto a su vida nocturna y actividades de recreación, gracias a los ‘callejones culturales’ como el Pasaje Rodríguez, retomados por artistas urbanos y pintores; sus diferentes galerías; así como la renovación en los cafés y restaurantes ubicados en dicho sector de la ciudad, entre los que destaca ‘La Bresca’, ‘Cine Tonalá’ y la casa cervecera ‘Mamut’; en contraste con la década de los 90, cuando la Zona Centro se consideraba un área únicamente de fiesta.“Publicaciones como ésta tienen un alcance bastante importante, que gracias a la visita de Maya Kroth, nuestra ciudad alcanzará difusión en el mercado norteamericano y en otras parte del mundo”, concluyó.