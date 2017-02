Apoya Julio talento local

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Como integrante de Reik no es ajeno al abanico de posibilidades que ofrece la música, y como visionario experimentado, Julio Ramírez no pierde de vista la propuesta musical de las nuevas generaciones.



Hace unos meses, navegando por Internet el originario de Mexicali descubrió a Félix y Gil, un dúo de jóvenes que grabó un video para YouTube del tema "Make it with You", de Bread, que lo cautivaron por su talento.



"Les hablé y fueron a mi casa en Rosarito, los escuché en vivo, y como que se veía que sí había pero como que faltaba confianza.

Decidimos que se vinieran a vivir a la Ciudad de México, donde llevan dos o tres años echándole ganas, se metieron a clases de canto; conmigo uno de ellos (Gil) estudió un año en la escuela de música", platicó Julio.



La dupla originaria de Ensenada, Baja California, recién firmó como artista exclusivo de Sony Music, lo cual es un paso sólido en su carrera, pues además Kiko Cibrián, quien ha producido a Reik, también está al pendiente del proyecto.



"Conseguí que Kiko Cibrián nos grabara cuatro preproducciones para poder mostrarla a disqueras, mánagers; ahorita ya los firmó SeiTrack y Sony, y los metí a clases, sin un costo, no por colgarme de eso, sino para que sigan aprendiendo.



Creo que gran parte de lo que son ellos fue a mi empuje y dedicación", aseguró el guitarrista.



Buena mancuerna



Uno de los logros de Félix y Gil es que Reik les pidió "Al fin estás aquí", que grabaron a dúo para el disco “Des/Amor” dada la calidad de la canción.



"Me fascinó. La querían para su proyecto y dije 'no, la neta ésto suena muy Reik', se la pedí, me la dio con mucho gusto y le pedí a Jesús y a Bibi si me hacían el paro de grabarla a dueto con ellos".



Cabe señalar que Félix y Gil abrieron los dos primeros shows de Reik en el Auditorio Nacional de su nueva gira.



Lo sorprende



Cuando Jary lo buscó para ver la posibilidad de componer una canción para su próximo disco, Julio no sabía qué esperar del joven tapatío, pero aceptó la invitación, y quedó satisfecho con el trabajo realizado.



"Me sorprendió, se me hizo muy talentoso, como que nunca sabes qué esperar; lamentablemente tenemos este estereotipo de 'un chavito, está guapito, uuuuh seguramente va a ser una carita', pero la verdad que le patina 100 por ciento.



La canción que hicimos me fascinó y él sabe muy bien qué rollo con su música, con su estilo, con sus letras", dijo.



Julio compuso, junto con Pambo y Jary, "No te voy a esperar", para el nuevo álbum del tapatío.



Paso a pasito



Aunque Julio acaba de ser papá de un varón de seis meses, por el momento no pasa por su cabeza la idea de casarse con su novia Erika, pues dice que están gozando la etapa que viven como pareja.



"Ahorita estamos felices así. Estamos tomando un paso a la vez.

Estamos felices como novios que van a tener un hijo, una familia, ya después vemos eso (de la boda), pero ya mejor cuando a mí se me antoje dar anillo de sorpresa", señaló.



"Tengo mi lado romántico y más que planear el 'me voy a casar', me gusta hacerlo a mis tiempos y cuando a mí se me antoje, para que no pierda romanticismo".