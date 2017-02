Ya es México 'plan B' para los migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras cumplir seis días en Tijuana, Osuman Ahmed Tijouni arribó al albergue Juventud 2000 donde se reencontró con otros connacionales procedentes de Ghana, al Oeste de África.



Luego de una larga travesía que lo condujo por cinco países a México, aseguró que en su viaje vio morir a algunos de sus amigos y que estuvo en riesgo de ser víctima de células del crimen organizado en varias de estas naciones.



“La vida no es fácil en África, por eso muchos estamos saliendo en busca de mejores oportunidades. No importa si no puedo cruzar a Estados Unidos, me puedo quedar en México si se da la oportunidad”, manifestó.



La venta y reparación de celulares es la forma con la se ganó la vida en su natal Ghana, por lo que piensa instalar un negocio similar en cuanto tenga la oportunidad de establecerse, en Tijuana o en Estados Unidos.



El arribo de extranjeros afrodescendientes es menor a la de migrantes haitianos, en el albergue Juventud 2000 se cuentan a menos de una decena y algunos ya cuentan con su tarjeta de residencia temporal en México.



En tal situación se encuentra Abdul Karim Arniyawu, quien tiene poco más de un mes en Tijuana y buscó conseguir este documento para poder trabajar de manera formal en esta ciudad, afirmó José María García Lara, coordinador del albergue.



En dicho albergue se encuentran 165 migrantes extranjeros, de los cuales ocho son menores de edad que viajan con sus padres con la principal intención de obtener asilo humanitario en Estados Unidos.



García Lara señaló que se ha reducido la intención de cruzar hacia Estados Unidos entre la población de extranjeros, por lo tanto la mayoría ha comenzado a solicitar información para iniciar la regularización de su situación migratoria en nuestro País.