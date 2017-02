Líderes de SD apuestan por mejor comercio

SAN DIEGO, California(GH)

Líderes de San Diego ven importante el comercio binacional y esperan que este continúe a pesar de la postura de algunos mexicanos de no querer cruzar de compras a Estados Unidos por la postura del presidente del vecino país, Donald Trump, ante México.



“Un boicot nos está afectando a nosotros mismos, no simpatizamos con las locuras que salen de la Casa Blanca, pero nosotros aquí somos del mismo equipo”, comentó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Jason Wells.



Las ventas en San Ysidro fueron bajas este domingo 5 de febrero, mencionó, pero las pocas ventas fueron atribuidas a otros factores, y no necesariamente al boicot comercial convocado en México para no cruzar a Estados Unidos este domingo 5 de febrero.



“No creo que haya tenido impacto el boicot, las ventas sí estuvieron bajas, pero era domingo del Super Tazón, y el precio del dólar sí nos ha afectado, también la incertidumbre de los cierres en El Chaparral nos ha afectado en los domingos porque la gente no quiere arriesgarse a estar en filas o irse a cruzar a Tijuana por Otay”, subrayó.



Lo anterior es en referencia a los cierres que han realizado las autoridades de Estados Unidos en el cruce a México por la aduana de El Chaparral, debido a la toma de esta por parte de manifestantes inconformes con las políticas de los tres niveles de Gobierno en México.



‘Reacción natural’



El presidente y CEO de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, Jerry Sanders, mencionó que simpatiza con la decisión de algunos mexicanos de no querer cruzar a Estados Unidos, y lo llamó una reacción natural.



“Es importante cruzar en ambas direcciones por la frontera y hacer negocios, y creo que eso es lo que va a suceder”, señaló Sanders.

Apuestan a Mega-Región

Kevin Faulconer, alcalde de San Diego, destacó la buena relación que por décadas ha gozado esta ciudad con Tijuana, del otro lado de la frontera, al ser cuestionado sobre los boicots organizados por los ciudadanos mexicanos para no cruzar a Estados Unidos.



“Creo que tenemos algo que sirve para nuestras dos ciudades, y eso es algo que queremos promover el nuevo Alcalde y yo, estas relaciones las hemos tenido no solo por unos años sino ya varias décadas y funcionamos muy bien como una sola mega-región", dijo en rueda de prensa tras reunirse con Juan Manuel Gastélum Buenrostro.