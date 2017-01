CCE reprueba alza de la gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

Por medio de un comunicado los organismos del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana dieron a conocer que reprueban el alza de la gasolina.



Dicen que éste no responde a precios internacionales ni tampoco se genera a través de una libre oferta, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a la transparencia en el uso de los recursos públicos y a que se implementen medidas de austeridad así como la racionalidad del gasto en las áreas que son más excesivas y ofensivas a la sociedad como lo son entre otros:



• Bonos y liquidaciones discrecionales.

• Aguinaldos superiores a los estipulados para trabajadores que no están en gobierno.

• Dietas a ex presidentes.



Por ello solicitamos:



• Reducir el financiamiento a partidos políticos

• Reducción del número de Diputados, Senadores, Regidores y la eliminación del acceso a una curul del Congreso por la vía plurinominal,

• Disminución de salarios de la alta burocracia federal, estatal, municipal, ministros, jueces, y en general todo aquello que no respondan a la realidad económica y social que actualmente vivimos.

• La aplicación de la ley para evitar el cierre de carreteras que impidan el libre tránsito de personas y mercancías.

• Garantizar la proveeduría de gas, gasolina y diesel para evitar el desabasto que ya se deja sentir en nuestra región. Nuestro mayor respaldo a la aplicación de la ley. La violencia no es el camino para resolver los conflictos venga de donde venga.



En el escrito exigen que el precio de las gasolinas se fije de acuerdo a lo que marca la Constitución Política del país, a través de legisladores y no sean la CRE, COFECE y la SHCP quienes lo determinen, ya que no se puede permitir que sean juez y parte de una acción que afecta a todos los sectores de la sociedad mexicana.