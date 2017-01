Padecen en San Quintín desabasto en comercio

ENSENADA, Baja California(GH)

Tras los bloqueos en la zona Sur del Municipio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, informó que la población de San Quintín comienza a sufrir por el desabasto en los mercados.



“Tengo mucha comunicación con los comerciantes de esa zona, ayer en la mañana todavía estaba el bloqueo, el problema es que los comerciantes no se animan a enviar los camiones porque temen ser víctimas de la violencia, incluso ya hubo un camión de una cervecera que fue vandalizado”, comentó.



Chávez Montaño dijo que esta semana no han estado abriendo el cien por ciento de los negocios, ya que hay bastante temor ante posibles saqueos como ocurrió hace un año durante el movimiento de los jornaleros.



“Cada vez se están acabando más los productos, principalmente los perecederos, el tener bloqueadas las carreteras no beneficia a nadie, únicamente perjudica a la población”, opinó.



Cuesta de enero

Por otra parte, reconoció que el comercio de Ensenada está atravesando por una temporada muy difícil, ya que además de los incrementos a los combustibles y la depreciación del peso, el primer mes del año es muy flojo en ventas.



“El dólar se acaba de disparar y es un golpe durísimo para la economía ahorita que está empezando el año, los negocios han estado aguantando pero están analizando qué van a hacer, estamos en un momento de mucha incertidumbre y con lo de la gasolina no se sabe cuáles son las medidas que van a tomar para poder surtir sus estantes”, declaró.



El presidente de Canaco explicó que los comerciantes se están dando cuenta que el dinero obtenido con las ventas más recientes no les va a alcanzar para comprar la nueva mercancía debido a que todo está más caro.



Chávez Montaño recordó que el año pasado cerraron 178 negocios, sin embargo, este año podría incrementar la cifra debido a los problemas que está enfrentando el País.