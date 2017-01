Inconformes irrumpen por nueva Ley de Agua

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo conformado por cerca de 50 personas irrumpió en las instalaciones del Centro de Gobierno del Estado alrededor de las 13:00 horas del viernes. Los manifestantes exigían darle vuelta atrás a la iniciativa de concesionar el servicio del agua a particulares.



Con pancartas, megáfonos, cartulinas con el rostro y nombre de los 15 diputados que apoyaron a la privatización del agua, los presentes exigían hablar con el Gobernador del Estado, mismo que huyó de la rueda prensa que atendía al ver el cúmulo de personas inconformes entrar al inmueble.



Los manifestantes por su parte, luego de estar afuera de las instalaciones, lograron ingresar al edificio y subir por las escaleras en busca del Gobernador que según se cree, se atrincheró en la oficina de su secretario particular.



“Somos ciudadanos como ustedes, que estamos hartos de estas ratas que saquean al País. Necesitamos alzar la voz, porque no vamos a permitir que se privatice el agua, es anticonstitucional, es obligación del Ayuntamiento y no del Estado”, indicó uno de los manifestantes.



Resaltó también que al igual que en la capital del Estado, los manifestantes armaron una ratonera gigante y un contenedor de basura con los logotipos de los partidos políticos para mostrar su descontento y hartazgo hacia la clase política.



“Es increíble cómo los políticos venden a sus intereses personales los servicios de la ciudad. Es un abuso tras otro y los ciudadanos de Baja California tenemos que unirnos en contra de esta gente que lucra y encarece los servicios básicos”, señaló un miembro de la protesta.



La protesta no desató en desmanes ni violencia, por el contrario, los participantes hicieron énfasis en realizar de manera pacífica la protesta para no dar pie a que se desvirtúe el movimiento ni la voz del pueblo que se levanta a ser escuchado.



Gobernador justifica incremento en tarifa



El gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega, aseguró que la “Ley del Agua” es necesaria para poder dar el servicio y reemplazar las líneas que transportan el agua, las cuales tienen más de 70 años de vida.



Durante el clásico corte de Rosca Reyes, afuera de las instalaciones de Centro de Gobierno, Vega de Lamadrid se mostró firme ante la opción de incluir en el suministro del agua a empresas del sector privado.



Reiteró que el inconveniente del agua no se podrá solucionar solo y que se está poniendo en riesgo el suministro debido a las condiciones de los tubos, así como de las condiciones climáticas.



“Nadie nos va a resolver el problema del agua si no lo resolvemos nosotros en Baja California. El agua no se ha incrementado en su costo en 8 años. Tenemos que arreglar todas las líneas que tienen 30, 40 y hasta 70 años de vida, de lo contrario el agua no llegará a los hogares”, señaló el Gobernador.



Por otro lado, agregó que se tienen que prevenir para el año 2018, cuando el acta 302 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos llegue a su fin y tal vez se tenga que negociar el agua que llega al Río Colorado.



“Si esa acta se tiene que renegociar para el 2018, qué nos garantiza, sabiendo que en los últimos años el deshielo que surte al Río Colorado se ha disminuido, que tendremos agua, entonces tenemos que tomar precauciones”, expuso.



Este es el momento en el que se tiene que estar preparado y que no puede, dijo, por complicada que sea la decisión del suministro del agua, darse vuelta atrás.