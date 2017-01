Un mes sin recolección en Camino Verde

TIJUANA, Baja California(GH)

Camino Verde es una de las tantas colonias que sufren por la falta de unidades de recolección de basura y el problema cada día se agrava más al punto que vecinos señalan que tienen un mes sin el servicio.



Al realizar un recorrido por la colonia, en esquinas, bardas y terrenos baldíos la aglomeración de botes y bolsas de basura es considerable a causa de la falta de unidades recolectoras.



Los vecinos mencionaron que los lunes es el día que toca que pase el camión, sin embargo no han pasado y cuando lo llegan a hacer solo se llevan la basura de unas casas y otras la dejan ahí.



“Aquí como puedes ver, la acumulación de basura ya está haciendo problemas. La gente viene y echa las bolsas unas arriba de la otras y lo único que se está consiguiendo es una montaña de basura”, indicó Noemí Correa, habitante de Camino Verde.



Elizabeth Correa, también habitante de la colonia, detalló que casi todo Camino Verde se encuentra con basura en cada cuadra, al grado que ya rueda por calles y banquetas.



“Ya tenemos un mes con este problema, desde entonces el camión hace su aparición cada vez que quiere y se lleva lo que puede. Nomás vemos que la basura sigue en las esquinas y nadie hace nada”, agregó.



Las colonias de la periferia hasta el momento parecen ser las más golpeadas en lo que a recolección de basura respecta.



Burócratas proponen

El secretario del Sindicato de Burócratas en Tijuana, Manuel Oceguera Villa, informó que propondrán al Ayuntamiento que el servicio de recolección no se ceda la ruta a empresas privadas.



Agregó que en caso de arrendarse unidades, estas sean manejadas por los trabajadores del sindicato y no por los empleados de las empresas a las que se les rente la unidad.



Por último, que los camiones que sean rentados no manejen los logotipos de las empresas, apuntó.



Según información brindada por el secretario de los burócratas, de las 120 unidades de recolección de basura, solo 50 están en servicio, es decir, 70 unidades son las que faltan y por ende, tendrían que ser las que se arrienden.