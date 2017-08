Pretenden regular obra ilegal

ROSARITO, Baja California(GH)

Después de las irregularidades cometidas en la construcción de lo que al parecer será una plaza al aire libre, en el fraccionamiento Costa Bella, en Rosarito, el Ayuntamiento pretende regularizar esta construcción costeada por el ucraniano Vladislav “Steven” Zubkis, quien literalmente ignoró las leyes mexicanas y por supuesto a los vecinos del lugar.



El director de Administración Urbana, Aldo López, explicó que se acercaron a estas oficinas representantes del ucraniano quienes se comprometieron a entregar documentación que demuestre la legal posesión del terreno que pretende modificar, así como el proyecto que inició desde hace meses, sin permiso alguno.



El funcionario explicó que las obras fueron clausuradas tras recibir diversas quejas y que se aplicó una multa de 50 a 100 salarios mínimos, no recordando el monto exacto en ese momento.



Dijo que la obra comenzó a construirse clandestinamente y hace alrededor de un mes se detectó y se tomaron algunas acciones como la clausura de la misma, acción que fue ignorada ya que se rompieron los sellos y se continuó con la obra hasta que de nueva cuenta se clausuró pero hizo presencia la Policía Municipal, a fin de que se acatara la disposición.



Mencionó que la obra va avanzada y por tanto representa un peligro, pues se socavó el terreno y quedaron expuestos algunos cimientos, por lo que ahora ellos tendrán que hacer obras de protección y reparar todos los daños que se hayan causado, esto adicional a su proyecto.



López Tamez expuso que espera las respuestas tanto de la Cespt, y dependencias federales para conocer las afectaciones ocasionadas por esta obra que insistió, estará detenida hasta que se resuelvan los procedimientos que enfrentan, incluyendo las presentadas por los residentes.



Vladislav “Steven” Zubkis fundó en Rosarito desde hace algunos años la empresa Neuromama, que de acuerdo con trabajadores que han pasado por esta, es omisa en el cumplimiento de sus obligaciones patronales y fiscales, pues hay varias denuncias al respecto.



Además, el 6 de junio del 2015, agentes de la Policía Municipal lo detuvieron junto con César Jahil Mena Michell, tras ser sorprendidos mientras torturaban a un hombre en un hotel Quinta Pacífica.



El expediente 1408/15 de la PGJE da cuenta del hecho y de la fianza fijada por 60 mil pesos, pues el delito fue clasificado como privación ilegal de la libertad y no secuestro, pese a que la víctima se encontraba atada de manos y pies y envuelta en una cobija, cuando fue rescatada por los uniformados.



Se indicó que en este caso se trataba del hombre que presuntamente había violado y asesinado a la hija de Zubkis en Los Ángeles, California y que había sido privado de su libertad en San Diego y trasladado a México, para ser presentado ante el ucraniano, quien de acuerdo a la información, no cruza al vecino país por problemas legales.