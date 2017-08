Sigue delicada menor lesionada por bala perdida

TIJUANA, Baja California(GH)

Aún se encuentra delicada de saluda la niña que fue alcanzada por una bala perdida cuando asesinaron a una mujer en un puesto de comida, hasta el momento no se ha logrado detener alguna persona relacionada con los hechos.



Autoridades de distintas corporaciones confirmaron que hasta la tarde del sábado la niña, de aproximadamente 2 años de edad, continuaba recibiendo atención médica debido a las complicaciones de la herida.



Se mencionó que la menor, de la cual aún no se ha dado a conocer su identidad, presenta un impacto de bala en el tórax, lesión que pone en riesgo la vida de la pequeña y por ello está bajo cuidado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas del viernes, en un mercado sobrerruedas que estaba instalado en la colonia Valle Verde, en un puesto de tacos de carnitas.



Una mujer fue el blanco de un hombre que llegó al lugar, sacó un arma de fuego y atacó a su víctima, fue entonces que una de las balas impactó a la niña que estaba con sus familiares.



También se dio a conocer que resultó lesionada una joven de 17 años, quien fue atendida por personal medico, sin embargo se dijo que la herida que presenta no es considerada como grave.



Las autoridades, hasta ayer, no dieron a conocer nuevos detalles relacionados con el asesinato y la lesión de la menor, incluso no han confirmado si el ataque tiene relación con la pugna que existe entre personas que se dedican a la venta de droga.