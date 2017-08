Pedirá alcalde mayor presencia de los militares

TIJUANA, Baja California(GH)

La presencia del Ejército Mexicano en las calles de Tijuana será incrementada como una forma de atacar los altos índices de asesinatos especialmente en áreas de mayor incidencia.



El 2017 se convirtió en el año más violento en la historia de la ciudad con 940 homicidios, cifra que podría aumentar al faltar cuatro meses para que concluya el año.



“No es una cifra halagadora, no es algo del cual los tijuanenses nos podamos sentir orgullosos, por el contrario es una situación irregular para los ciudadanos de bien”, declaró el presidente municipal Juan Manuel Gastélum.



Aseguró que la Mesa de Coordinación, la cual está integrada por el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Policía Estatal Preventiva (PEP) y las policías municipales, trabaja en el tema de forma permanente.



Además serán instaladas en próximas fechas quince casetas móviles para hacer presencia en varias colonias en coordinación con la policía y la ciudadanía.

Dijo que los delincuentes actúan cuando saben que no serán detenidos, especialmente en las noches por la falta de luminarias, por lo que dentro de los trabajos entra la iluminación de la ciudad.



Para este tema trabajan en la concesión del servicio de alumbrado público por quince años, por lo que fueron creados los comités técnico y de transparencia.



“No se está privatizando, no está concedida a nadie, todo aquel que les platique que hay una cuestión rara es un mentiroso en toda la extensión de la palabra”, dijo.



Dijo estar consciente que las luminarias no van a resolver la problemática de inseguridad, sin embargo representan un apoyo importante.



Pide trabajar a diputados



En otro tema, pidió a los diputados federales trabajar en las reformas necesarias para que la portación de armas y el robo de vehículos ameriten prisión preventiva.



Agregó que durante este año han sido decomisadas 450 armas de fuego a 280 individuos, mismos que se encuentran en libertad.