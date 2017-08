Gloria Trevi rompe el silencio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Maltratos, abusos, desolación, depresión era lo que vivía Gloria Trevi al lado de Sergio Andrade.



Luego de muchos años de silencio, la interprete se abrió y habló de lo que vivió al lado del que fuera su mánager.



"Era la chava más infeliz del planeta, imagínate, en ese momento estaba componiendo 'Si Me Llevas Contigo', 'Los Perros Tristes', un disco que es mi disco más dark, porque yo en todos mis discos he sido un libro abierto y en esa época estaba viviendo muchísima tristeza.



"Yo tenía 16 años cuando conocí a Sergio Andrade y prácticamente ahí se me paró mi conocimiento de muchas cosas, porque yo ya no fui a fiestas, yo ya no tuve novios, porque estaba dedicada a trabajar, a hacer música", declaró Trevi en entrevista con Adela Micha.



Indicó que hubo momentos en los que intentó terminar la relación laboral con Andrade, sin embargo, nunca se pudo ir se su lado por el cargo de consciencia que le representaba alejarse.



"(No me fui) Por leal, por buena gente, por tener lástima, porque muchas veces las víctimas de maltrato tenemos lástima de nuestro verdugo y se nos olvida tener lástima de nosotros mismos".



Respecto a a la demanda interpuesta contra TV Azteca y Paty Chapoy, Gloria, en compañía de sus abogados, mencionaron que el fallo de la corte del Tribunal Supremo estadounidense fue a su favor; en próximos meses se iniciará el juicio por difamación.



"Para empezar ellos, Paty Chapoy y TV Azteca lo bautizaron como el 'Clan Trevi-Andrade', con el 'Trevi' por delante, porque claro, el 'Trevi' es lo que les vende".