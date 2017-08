Incrementan en el Estado embarazadas con VIH/SIDA

TIJUANA, Baja California(GH)

A sus 31 años, Emma recibió la noticia de que estaba embarazada, tenía cinco meses de gestación y por su avanzado estado de desnutrición no era notorio su estado. Ese mismo día le notificaron también que tenía VIH.



Acompañada por su pareja, usuario de drogas y también infectado con VIH, solicitó ayuda para poder darle una mejor calidad a su hijo, fue así como la familia abandonó la Zona Norte y llegó al albergue Las Memorias.



“En el 2009 me dijeron que estaba embarazada y que tenía la condición de VIH. Al principio, honestamente no lo acepté, pero después me puse a reflexionar sobre el estilo de vida que llevaba.



Era usuaria de drogas, estuve en la prostitución, compartí jeringas con compañeros de la misma adicción”, compartió Emma López Maldonado.



Este 2017 en Baja California se han registrado 12 casos similares al de Emma, de mujeres embarazadas que han sido diagnosticadas con VIH/Sida durante la gestación, de estas 8 fueron atendidas en el Hospital General de Tijuana.



Las cifras en 2016, de acuerdo a estadística de Isesalud, cerraron con 512 nuevos casos dados de alta en el sistema, de los cuales 102 eran mujeres y en el desglose se presenta que en la Entidad se atendió a 12 que fueron detectadas durante su embarazo o en la conclusión de este.



“Es importante que las mujeres embarazadas acudan a su médico desde los primeros meses, desde que se dan cuentan que están en este estado. Porque si tienen VIH/Sida y se detecta a tiempo, la atención oportuna reduce los riesgos de que su hijo resulte afectado por esta enfermedad”, declaró Antonio Granillo, director y fundador del albergue Las Memorias.



Emma relató que su estado de salud era deplorable cuando llegó al albergue, y una amenaza de aborto ponía en riesgo su vida y la de su hijo, por lo que de inmediato se sometió al tratamiento requerido para su condición.



Compartió que su hijo nació al cumplirse los ocho meses de gestación saliendo positivo en su primer examen de carga viral, aunque su vida cambió cuando le entregaron los resultados del segundo, donde se confirmaba que había nacido libre de VIH.



La omisión de los cuidados prenatales podría ser la causa de un incremento en casos de mujeres embarazadas con VIH/Sida, aseguró Granillo.



Añadió que son la migración y las adicciones los principales factores que estimulan un posible aumento en las cifras de nuevos casos, que son dados de alta en el sistema de Isesalud para recibir su tratamiento.



Sin casos de bebés infectados



Los primeros 40 días de nacido el hijo de Emma López Maldonado fue sometido a un tratamiento médico, para impedir que desarrollara el virus del VIH, condición que le fue detectada a los cinco meses de gestación.



“Su segunda carga viral salió que él no tenía VIH. Me puse muy contenta, eso significaba que el niño estaba bien”, expresó.



En 2016 del total de 12 mujeres embarazadas con VIH/Sida, 8 fueron atendidas en el Hospital General de Tijuana siendo detectadas en su mayoría cuando van a dar a luz, declaró el doctor Samuel Navarro, jefe de Epidemiología del nosocomio.



“Son pocos los casos donde la mujer ya sabe previamente que padece VIH/Sida, si lo sabe antes de dar a luz es porque lleva un adecuado control prenatal. Como protocolo toda mujer que llega a labor es sometida a exámenes clínicos y es donde se detectan a la mayoría”, informó.



Detalló que todas las mujeres que acuden a este hospital para dar a luz son sometidas a una prueba rápida, de resultar positivas de inmediato se aplican estrategias médicas para que el producto no se vea afectado.



Añadió que debido a esto en la última década se ha logrado evitar que los recién nacidos sean contagiados durante el parto o alumbramiento.



Para Emma su ingreso al albergue Las Memorias fue el hecho crucial que permitió que su hijo naciera sano, admitió que de seguir consumiendo drogas tanto su salud como la del niño no hubieran tenido oportunidad de mejorar.





Gobierno incumple



Por tratados internacionales enfocados en garantizar la salud de todos los pacientes con VIH/Sida, el Gobierno de Baja California está obligado a tener todos los insumos y medicamentos suficientes para cumplirlo.



Los organismos de la sociedad civil han señalado que desde el mes de marzo los pacientes con VIH/Sida han padecido los problemas de desabasto del sector salud, motivo por el cual no han tenido acceso a los análisis clínicos complementarios a su tratamiento.



Miguel Corral, co-presidente del Comité Binacional San Diego-Tijuana de VIH/Sida e ITS, explicó que por norma oficial de la salud un paciente en tratamiento contra esta enfermedad debe someterse cada cuatro meses a dos análisis clínicos especiales.



“Estos decretos también establecen las acciones para la prevención, la detección oportuna, control y tratamiento. La situación es que a veces no tienen ni condones en los centros de salud y constantemente nos enteramos que no cuentan con todos los medicamentos”, detalló.



Luego de que el Comité diera a conocer su postura pública y señalara las faltas dentro del sector salud que afectan la vida digna de esta comunidad, el Gobierno del Estado emitió un boletín en el que afirmó tener los insumos para aplicar cada seis meses los análisis clínicos.



“Es cada cuatro meses, por norma oficial de la misma Organización Mundial de la Salud, que se apliquen los exámenes de carga viral y de análisis del sistema inmunológico, no cada seis”, puntualizó Corral.